Alice Portugal combate cobrança no aeroporto

Publicado sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 3:14 h • Atualizada em 24/04/2026 às 9:01 | Autor:

Serviço Kiss e Fly tem previsão para ser implementado em Salvador em janeiro de 2026 - Foto: Reprodução

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) quer saber quando o Ministério Público vai se manifestar oficialmente sobre o funcionamento do sistema compulsório de cobrança por embarque e desembarque no aeroporto internacional de Salvador.

Denominada “Kiss & Fly”, a cancela opera com a ideia poética de um beijo seguido do voo, mas a prática da operação não tem nada de afetuosa, pois ao demorar mais de 10 minutos a pessoa é obrigada a pagar 18 reais.

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Para Alice Portugal, o mais razoável é planejar a ampliação da área de acesso, acompanhando a escalada da oferta de voos e o número de automóveis, cinco vezes maior num período de dez anos.

Suspeita a deputada de um forte indício de busca esperta por extração de lucro fácil, em total agressão aos direitos do consumidor, independentemente de serem as elites e a classe média as principais usuárias – e vítimas.

– Obviamente, só ao retirar as bagagens, acrescentando o tempo de os passageiros transportá-las, lá se vão muito mais de dez minutos – afirma Alice, em tom de indignação.

Levemente adoentada, Alice baixou no hospital, em Brasília, mas antes da presença dos médicos, mobilizou sua assessoria para elaborar um plano de ação contra a medida.

No leito mesmo, a deputada ficou pensativa sobre como pode um empreendimento com este perfil ser inaugurado, funcionar como se não representasse uma forte agressão à moralidade e os órgãos públicos a tudo assistirem sem se mexer.

Alice Portugal vem somar o seu mandato ao de João Carlos Bacelar (PL), autor de requerimento dirigido à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), indagando se o Kiss and Fly opera dentro da legalidade.

ABRE ASPAS

“A luta contra a violência à mulher não é uma luta da mulher. É uma luta dos homens, eles são os violentos (...) Temos que fazer um esforço descomunal [contra a violência e o feminicídio]”

Lula, presidente, durante o Prêmio Vivaleitura, no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil

Casos e Causos da PGE-BA

O livro Casos e Causos da PGE-BA: entre prazos, cafezinhos e risadas será lançado hoje, às 16h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), como parte das celebrações pelos 60 anos da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA). De autoria da jornalista Mara Santana, assessora de comunicação da instituição, a obra reúne histórias reais de bastidores, vivenciadas em espaços como corredores, gabinetes, em audiências e viagens, revelando uma dimensão pouco conhecida da advocacia pública. A iniciativa reforça a importância da memória institucional como patrimônio coletivo e aproxima a sociedade do trabalho desenvolvido pela PGE-BA.

Universidade Cimatec lança pós tecno agro

A capacidade humana para integrar tecnologia, gestão e desenvolvimento sustentável no campo ganha uma oportunidade com um novo pós-graduação da Universidade Senai Cimatec.

Quem fizer o curso de MBA em Tecnologias Avançadas para o Agronegócio tem alta probabilidade de saber fazer a migração do mercado de métodos tradicionais para modelos mais avançados e estratégicos da economia.

A especialização ensina a mexe com Inteligência artificial, Internet das Coisas. Automação e Análise de dados, refletindo a demanda de profissionais dotados de conhecimento de técnicas e de práticas virtuosas.

Entre os conceitos por meio dos quais o curso é conduzido, destacam-se agricultura regenerativa, bioinsumos e mercados de carbono, viabilizando a atualização de quem busca estes saberes.

– A proposta da especialização é formar profissionais capazes de atuar de forma estratégica em um agro cada vez mais tecnológico e sustentável – afirma Fernanda Barbosa, coordenadora pedagógica da pós-graduação.

O objetivo, acrescenta Fernanda, é o de conectar inovação, produtividade e responsabilidade ambiental, seguindo diretrizes repetidas nos projetos envolvendo a potência dos agronegócios atualizada pela internet.

A pós lançada pela Universidade Senai Cimatec terá alcançado sua finalidade se formar profissionais preparados para dialogar com mercados globais e responder às exigências de cadeias produtivas cada vez mais complexas.

O curso foi criado em um contexto de forte expansão e modernização do agro: o Brasil está entre os quatro maiores produtores agrícolas do mundo, ao lado de China, Índia e Estados Unidos.