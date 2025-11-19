Jacobina agora tem minas multiculturais

Festival SiribAção, em Jacobina - Foto: Marcelo Gandra | Divulgação

Jacobina, a “Cidade do Ouro”, investe em novas minas, desta feita multiculturais, ao sediar o Festival SiribAção, hoje e amanhã, com a oferta de atividades gratuitas para a população.

As “oficinas” e apresentações abertas à participação da comunidade têm a pretensão de dar o maior valor às manifestações culturais conduzidas por mestres e artistas populares jacobinenses.

Um dos destaques é o instrutor Nailton Cazumbá, professor e palestrante, especialista em Terceiro Setor, voltando a narrativa para a capacitação de lideranças e gestores de organizações da sociedade civil.

Entre os temas do conteúdo a ser transmitido por professor Cazumbá, nesta “oficina de gestão”, estão a legislação, as parcerias e as boas práticas administrativas.

O Festival SiribAção é uma realização do Ministério da Cultura e da Associação Sócio Artístico Cultural e Ambiental do Conde – Siribeira, contando com o patrocínio de mineradora e concessionária de energia elétrica.

Ao completar 21 anos de presença na Bahia, a Associação Siribeira é reconhecida por um trabalho contínuo em defesa das tradições populares e afro-brasileiras.

Programação gratuita – Os jacobinenses terão acesso gratuito a aula de capoeira, bem como “oficinas” de hip hop, maculelê e grafite, com previsão de um painel artístico coletivo, ao final dos trabalhos.

Durante o feriado de 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, amanhã, moradores de Jacobina terão acesso a consultas médicas e odontológicas gratuitas, incluindo exames de pressão arterial e testes de glicemia.

Não dá para entender por que essa tentativa de blindar e proteger os bens dos chefões do crime organizado. São justamente eles que possuem empresas e grandes patrimônios, e não a molecada Alencar Santana - deputado federal, em crítica às mudanças promovidas no Projeto de Lei Antifacção

Novo livro combate a cisão

Iluminar pontos de convergência entre antípodas, na tentativa de cura ou, ao menos, paliativo para reduzir o cisma de um Brasil dividido e com baixa capacidade de tolerância. Eis um possível efeito, à guisa de remédio, proposto no novo livro do publicitário Victor Mascarenhas, Sob o Mesmo Teto, da Coleção Mal Dita, pelo selo Villa Olivia, editora especializada em obras inspiradas em mitos e fábulas ancestrais. O lançamento em Salvador já tem definidas as categorias tempo e espaço: dia 22, próximo sábado, 15h, no Point Campo Grande, Av. Sete de Setembro, número 1.474, em frente ao Hotel da Bahia.

POUCAS & BOAS

Caminhos do Conselheiro – Circulação do Teatro Popular de Ilhéus – 30 anos, projeto comemorativo pelas três décadas do TPI começa, hoje, em Monte Santo e contempla, também, outras três cidades emblemáticas da Guerra de Canudos: Euclides da Cunha, Canudos e Uauá. As apresentações são gratuitas em praças públicas e escolas, além de promover intercâmbios com artistas e coletivos locais. Até 28 de novembro serão encenados os espetáculos Borépetei. Uno e A Aventura de Mariá e Mureci nas cidades históricas do Sertão da Bahia.

O lançamento, na noite de segunda-feira, do relatório técnico Avaliação do impacto econômico de eventos em economias locais com uso de dados fiscais: o caso de Mucugê-BA, 2024, ainda repercute na cidade da Chapada Diamantina. O estudo inédito sobre o impacto econômico de eventos turísticos no município foi elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com base em metodologia inédita no País, utilizando 1,27 milhão de registros fiscais eletrônicos fornecidos pela (Sefaz-BA).

Em Itabuna termina, hoje, no auditório do Complexo Integrado de Educação (Ciebtec), o primeiro Seminário de Equidade Racial da Rede Municipal de Ensino que, desde ontem, mobiliza gestores escolares, docentes, representantes de movimentos sociais e órgãos de controle social. Com o tema Sankofa: caminhos para o fortalecimento das políticas de equidade racial, o evento integra o calendário oficial do Novembro Negro 2025.