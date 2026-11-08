Jogo online permite passeio por 14 museus da Bahia

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), realizada até hoje, tem uma inusitada programação cibercultural com o lançamento do jogo online Explorador de Museus Baianos, no estande do Governo do Estado.

Gratuito e disponível para plataformas mobile e desktop, o projeto convida o público a conhecer o patrimônio cultural da Bahia por meio de uma experiência interativa e educativa.

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Desenvolvido pelo analista de sistemas e produtor cultural Rodrigo Negreiros, o jogo permite visitas virtuais a exposições e museus, tidos como joias arquitetônicas e históricas do tesouro patrimonial braileiro.

Durante a navegação, os participantes respondem a perguntas sobre obras, artistas e contextos históricos para avançar nas etapas e desbloquear conteúdos complementares em texto, áudio e vídeo.

Voltado para estudantes, professores, pesquisadores e amantes da arte, o Explorador de Museus Baianos busca ampliar o acesso ao conhecimento e aproximar diferentes públicos dos acervos museológicos baianos.

A plataforma reúne informações de 14 museus, 42 exposições e 228 obras, com dados fornecidos pelo Guia de Museus Baianos, também idealizado por Rodrigo Negreiros.

Entre os equipamentos contemplados estão o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o Museu de Arte da Bahia (MAB), o Museu de Arte Sacra e o Museu Geológico da Bahia.

Contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia (PNAB), o projeto conta com apoio financeiro do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia, em parceria com o Ministério da Cultura.

Compras digitais na Bahia

De cada R$ 10 em compras online na Bahia, R$ 9 vão para fora, revelou a SDE no IV Fórum Industrial.

O estado movimentou R$ 14,87 bilhões em e-commerce em 2025, mas 90,28% vieram de fornecedores de outros estados – liderados por São Paulo em eletrônicos –, enquanto negócios baianos atenderam só 9,72%.

Na via oposta, as vendas locais somaram R$ 2,2 bilhões, sendo 65,5% consumidos na própria Bahia e o restante enviado a estados como Sergipe e Pernambuco, evidenciando o grande desafio de fortalecer nossa economia no ambiente digital.

POUCAS & BOAS

Os 40 anos de ordenação episcopal de Dom João Nilton, bispo de Amargosa, são comemorados com uma programação que foi aberta ontem com a chegada e acolhida da imagem peregrina do Bom Jesus da Lapa, seguida de Missa Solene. Para encerrar a celebração comemorativa, hoje às 10h, será celebrada a Missa Solene de despedida da imagem do Bom Jesus, que deverá reunir devotos de toda a diocese. A imagem peregrina tem percorrido dioceses da Bahia e outros estados, participando de eventos religiosos festivos.

A edição Novembro Negro do grupo Unidos do Samba movimenta neste domingo o Centro de Convenções de Feira de Santana, para celebrar a cultura afro-brasileira através expressões artísticas como música e dança, bem como com exposição e venda de produtos da economia criativa e popular. Com início às 16h terá dentre outras atrações Tulipa Negra, o cortejo Moviafro e a tradicional roda de samba do Unidos. Também será possível fazer tranças gratuitas com Sol Dreadmaker e aproveitar a programação infantil com as crianças.

Ainda repercute entre trabalhadores de agricultura familiar do semiárido o anúncio do BNDES e da Petrobras de projeto que prevê disponibilizar cerca de R$ 10 milhões para fortalecer a produção, do plantio à comercialização. Conforme anunciado, 720 pequenas propriedades serão beneficiadas diretamente, vinculadas a 27 cooperativas e associações, em 26 municípios. O projeto será executado pela União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia, também com ações do programa Sertão + Produtivo.