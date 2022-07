Judiciário combate violência doméstica

A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica ganhou força com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Nilson Soares Castelo Branco.

A ideia é incentivar a denúncia de casos envolvendo pessoas em seus lares, na maioria das vezes, tendo o homem dotado de testosterona em situação de vantagem física sobre a mulher.

O estímulo pode salvar vidas, considerando a importância de reduzir os casos frequentes de feminicídio no país, no contexto do crescente discurso de ódio incentivado por autoridades federais, em desprezo às mulheres.

O presidente do tribunal, Castelo Branco, dispôs-se a servir de modelo para ajudar as pessoas a comunicar-se com eficiência se estão sob ataque ou se podem contribuir para evitar um crime.

Apareceu a autoridade judiciária no perfil de uma rede social do tribunal, com uma das mãos abertas, com o desenho de um X na palma, como devem fazer as pessoas, notadamente as mulheres, ao enfrentarem o perigo.

Basta riscar o X na palma da mão, preferencialmente com batom ou caneta vermelha, a fim de mostrar a alguém capaz de prestar o socorro, incluindo os servidores e donos de estabelecimentos.

É preciso ampliar, portanto, a divulgação em farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas, administrações de centros comerciais e supermercados.

Lançada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha tem total apoio da Coordenadoria da Mulher do tribunal, liderada por Nágila Maria Sales Brito.

Mineração e o bem comum

Os percentuais de crescimento da mineração baiana continuam positivos e, nesse caminho, a responsabilidade social das empresas segue produzindo frutos nas comunidades onde as unidades estão inseridas. A Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) alcançou a marca de R$ 5,2 bilhões de faturamento, no primeiro semestre de 2022, um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou aos R$ 4,1 bilhões.

"É preciso ter em mente que as iniciativas em busca de desenvolvimento devem incluir todas as pessoas e a preservação do meio ambiente. A cada ano, mais empresas estão aderindo a esse posicionamento, seja por convicção ou pela pressão do mercado", diz Antonio Carlos Tramm, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

UFRB celebra 17 anos

A UFRB completou ontem 17 anos de criação. Criada em 2005, a UFRB se consolidou nacionalmente como uma universidade inclusiva, de qualidade e socialmente referenciada. Fincada nos territórios do Recôncavo, Portal do Sertão e Vale do Jiquiriçá, oferta 63 cursos de graduação, 35 de pós-graduação e já formou mais de 11 mil pessoas.

POUCAS & BOAS

A III Festa Internacional do Paiaiá (FliPaiaiá) termina hoje na comunidade de São José de Nova Soure, com uma programação de palestras virtuais e encerramento à noite com apresentações culturais no espaço do circo. O evento, que foi aberto no dia 27 de julho, homenageia o escritor Dias Gomes, é realizado pela Associação Comunitária Maria das Neves Prado e a Biblioteca Comunitária do Paiaiá, com diversos apoios.

Considerado o maior evento Gospel do oeste da Bahia, começa hoje em Luís Eduardo Magalhães o Aviva LEM que prossegue até o dia 02 de agosto, Dia do Evangélico, com encerramento na Marcha para Jesus. Realizado ao lado do Mercado Municipal do bairro Santa Cruz pela prefeitura, é organizado pela Amelem com apoio da Oplem e deve reunir evangélicos de toda a região.

Em Barreiras a Academia Barreirense de Letras (ABL) realiza hoje um Sarau Literário na praça Duque de Caxias (do Coreto), no Centro Histórico. Entre as atrações confirmadas, além dos confrades e confreiras da academia, estão os jovens do grupo Poetizando, o Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac) e o Quintal do Mário, todos parceiros do projeto.