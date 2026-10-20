'Levante Malê' sairá da Sereia de Itapuã

O bloco afro Malê Debalê convoca o Levante Malê, ato pela democracia, nesta sexta-feira, dia 23, às 16h, com concentração na Sereia de Itapuã, simbolizando a resistência negra de Salvador.

O ato propõe reunir integrantes, simpatizantes, movimentos culturais e a comunidade para um momento de mobilização pacífica em defesa da democracia, ora gravemente ameaçada pela extrema-direita no Brasil.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com mais de 40 anos de histórias, o Malê Debalê é reconhecido como o primeiro bloco afro do Brasil e carrega em sua trajetória a luta contra o racismo e pela valorização da cultura negra.

A escolha do nome Levante Malê faz referência direta à Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, em 1835, marco de resistência e organização, visando a construção de uma República livre e pautada pela fraternidade.

O evento terá a presença da banda percussiva do bloco, com tambores, coreografia e as tradicionais vestimentas brancas, ornamentadas com símbolos e desenhos baseados em aspectos das histórias dos povos sequestrados na África.

MANIFESTAÇÃO CULTURAL

A organização reforça tratar-se de uma manifestação cultural, aberta, sem fins partidários, com foco na defesa dos valores democráticos básicos, fundamento da convivência pacífica entre os diferentes. A orientação é chegar cedo, levar água, usar roupa leve e respeitar as orientações das lideranças.

água, usar roupa leve e respeitar as orientações das lideranças. O Malê Debalê convida a todos para ocupar Itapuã com música, ancestralidade e cidadania: a ideia é promover um encontro o mais plural possível no sentido de valer-se da arte como forma de enfrentamento das forças fascistas.

ABRE ASPAS

“Estou mandando para o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, abrindo o meu sigilo telefônico, o meu sigilo bancário e da minha família, exigindo que o Flávio Bolsonaro faça o mesmo”.

LULA, presidente, em desafio ao opositor, para uma avalização concreta sobre a honestidade de um e outro.

Chamada Aberta FME

Pesquisadores, universidades e organizações sem fins lucrativos têm até 30 de outubro para efetuar inscrições na Chamada Aberta FME Transforma 2026, promovida pela Fundação Maria Emília. O edital seleciona projetos nas áreas prioritárias de Saúde e Educação, oferecendo até R$ 1 milhão por proposta para contemplar iniciativas de impacto social. São cinco focos essenciais: inovação tecnológica em saúde, saúde pública e meio ambiente, saúde na infância e adolescência, envelhecimento saudável, e qualidade em educação. O apoio divide-se em três faixas de financiamento: até R$ 100 mil, de R$ 100.001 a R$ 500 mil, e de R$ 500.001 a R$ 1 milhão.

POUCAS & BOAS

A Mostra Tecnológica do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia movimenta, hoje, a Praça Barão do Rio Branco, em Vitória da Conquista. Com o objetivo de disseminar as pesquisas e tecnologias desenvolvidas no Programa, os organizadores do evento aguardam representantes do setor produtivo, os produtores rurais, associações e cooperativas da região. Com início às 9h, a mostra é aberta ao público e conta com apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos pós-graduandos.

A 1ª Trilha Feminina de Lençóis reuniu aventura e motociclismo no domingo, apesar das chuvas que caíram na região. Com largada no início da manhã no Centro de Lençóis, o percurso teve cerca de 85 km, com paradas programadas em Remanso e Garapa, chegando na cidade de Andaraí. O evento contou com apoio da prefeitura e foi pensado para me congregar as mulheres da região, que gostam de desafios pelas estradas e paisagens da Chapada Diamantina.