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Único estado da Federação com 100% do território mapeado geologicamente, a Bahia está transformando conhecimento técnico em valor econômico.

O próximo passo, projetado para 2027, é a conquista da primeira Indicação Geográfica Mineral na categoria “Denominação de Origem” do estado: a Esmeralda de Carnaíba, entre Pindobaçu e Campo Formoso.

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A base para esse reconhecimento foi apresentada durante o 52º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado este mês, em Fortaleza. A Bahia teve 40 trabalhos selecionados, com destaque para o Centro Gemológico da Bahia (CGB).

A coordenadora do CGB, Mônica Corrêa, apresentou a “Criação da Primeira Tabela de Classificação e Qualificação das Esmeraldas de Carnaíba”, desenvolvida com a Cooperativa Mineral da Bahia e apoio do Sebrae. O estudo é o lastro técnico para precificação, rastreabilidade e certificação da gema.

– A tabela cria um padrão internacional para a nossa esmeralda. A Denominação de Origem não valoriza só a pedra, valoriza o território, o produtor e dá segurança ao mercado comprador – explica Mônica.

A região ficou conhecida desde a década de 1960 pela descoberta de jazidas de esmeraldas e é considerada um dos mais importantes pólos de extração dessa pedra preciosa no Brasil.

Esmeraldas gigantes e de alto valor foram encontradas na Serra da Carnaíba, tornando o local uma referência internacional no setor de gemas.

Para a diretora de Fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (DE), Amanda Silva, o mapeamento completo coloca a Bahia em posição estratégica.

– Saímos da fase do diagnóstico para a fase da monetização do patrimônio geológico – afirma Amanda.

O que aconteceu foi isso: o analógico derrotou o digital (...) O fenômeno mais antigo da vida no planeta Terra – a formação orgânica de grupos sociais – derrotou a era digital e os algoritmos Miguel Nicolelis - neurocientista, sobre a eleição em que saíram derrotadas a extrema direita e as big techs

Ceasinha amplia operações

O Mercado do Rio Vermelho, a Ceasinha, reafirma sua alta relevância econômica e comunitária ao integrar oito novos empreendimentos comerciais selecionados via Chamamento Público pela SDE e consolidar 144 boxes em pleno funcionamento, atingindo o menor índice de vacância desde 2021. Essa expansão diversifica a oferta de produtos regionais e incorpora iniciativas institucionais da Abrasel, transformando o espaço não apenas em um polo comercial de destaque, mas em um vibrante catalisador de capacitação, cultura e desenvolvimento socioeconômico para toda a capital baiana.

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