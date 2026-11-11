TEMPO PRESENTE
Mapa geológico 100% dá valor a esmeralda
Confira a coluna Tempo Presente desta quarta
Único estado da Federação com 100% do território mapeado geologicamente, a Bahia está transformando conhecimento técnico em valor econômico.
O próximo passo, projetado para 2027, é a conquista da primeira Indicação Geográfica Mineral na categoria “Denominação de Origem” do estado: a Esmeralda de Carnaíba, entre Pindobaçu e Campo Formoso.
A base para esse reconhecimento foi apresentada durante o 52º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado este mês, em Fortaleza. A Bahia teve 40 trabalhos selecionados, com destaque para o Centro Gemológico da Bahia (CGB).
A coordenadora do CGB, Mônica Corrêa, apresentou a “Criação da Primeira Tabela de Classificação e Qualificação das Esmeraldas de Carnaíba”, desenvolvida com a Cooperativa Mineral da Bahia e apoio do Sebrae. O estudo é o lastro técnico para precificação, rastreabilidade e certificação da gema.
– A tabela cria um padrão internacional para a nossa esmeralda. A Denominação de Origem não valoriza só a pedra, valoriza o território, o produtor e dá segurança ao mercado comprador – explica Mônica.
A região ficou conhecida desde a década de 1960 pela descoberta de jazidas de esmeraldas e é considerada um dos mais importantes pólos de extração dessa pedra preciosa no Brasil.
Esmeraldas gigantes e de alto valor foram encontradas na Serra da Carnaíba, tornando o local uma referência internacional no setor de gemas.
Para a diretora de Fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (DE), Amanda Silva, o mapeamento completo coloca a Bahia em posição estratégica.
– Saímos da fase do diagnóstico para a fase da monetização do patrimônio geológico – afirma Amanda.
O que aconteceu foi isso: o analógico derrotou o digital (...) O fenômeno mais antigo da vida no planeta Terra – a formação orgânica de grupos sociais – derrotou a era digital e os algoritmos Miguel Nicolelis - neurocientista, sobre a eleição em que saíram derrotadas a extrema direita e as big techs
Ceasinha amplia operações
O Mercado do Rio Vermelho, a Ceasinha, reafirma sua alta relevância econômica e comunitária ao integrar oito novos empreendimentos comerciais selecionados via Chamamento Público pela SDE e consolidar 144 boxes em pleno funcionamento, atingindo o menor índice de vacância desde 2021. Essa expansão diversifica a oferta de produtos regionais e incorpora iniciativas institucionais da Abrasel, transformando o espaço não apenas em um polo comercial de destaque, mas em um vibrante catalisador de capacitação, cultura e desenvolvimento socioeconômico para toda a capital baiana.
POUCAS & BOAS
- O lançamento da edição 2026 da campanha ‘Cadê Minha Boneca Preta?’, movimenta, hoje, a Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica. Com início às 9h, o evento faz parte do projeto coordenado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), com a parceria de diversos órgãos e instituições. A iniciativa visa fortalecer a representatividade, a autoestima, a identidade e o sentimento de pertencimento de crianças negras, através da valorização da boneca preta e de outras ações culturais. A campanha faz parte do calendário Novembro Negro da FPC.
- Começa, hoje, a 9ª Festa Literária de Ilhéus, com a mesa ‘Que futuro estamos inventando? Ciência e os amanhãs possíveis’, com a presença do pesquisador e biólogo Átila Iamarino e mediação de Deborah Faria. Com programação até sábado, além de mesas de debate e bate-papos, contará com oficinas, lançamentos de livros e programação infantil (Flizinha). Os shows musicais terão nomes como Cabeça Isidoro, Gabriela Maja, Bonjuni e Martins. Realizada pelo Comunidade Tia Marita, a festa conta com diversas parcerias e apoios.
- É aberto, hoje, o VIII Festival Literário de Jacobina, este ano com uma homenagem especial à professora Doraci Araújo Lemos (1925-2020), pelo legado que deixou através da educação e cultura. Com o tema “Do 'Oxente' ao 'Tá Massa' – Celebrando a Literatura Baiana!”, acontece no teatro do Sesc e na Câmara de Vereadores. Idealizado pela Academia Jacobinense de Letras, o evento é realizado pela Associação Cultural Arte de Tocar, em parceria com o Sesc e a Uneb Campus IV, dentre outras instituições.