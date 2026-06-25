Marcus Gusmão lança livro de memórias

O jornalista e cronista baiano Marcus Gusmão lança, dia 6 de julho, às 17 horas, o livro “Rua Mikhlukho-Maklaia”, ao reunir suas leitoras e leitores no Acarajé da Ana, localizado na Rua Daniel Lisboa, no bairro de Brotas.

Publicado pela Licuri Livros Artesanais, o título reúne crônicas e fotografias sobre experiências vividas pelo autor no início da década de 1980, quando estudou na Universidade Patrice Lumumba, em Moscou, então União Soviética (URSS).

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Ambientada em pleno contexto da Guerra Fria, o novo livro de Marcus Gusmão refere o endereço do alojamento onde o autor morou durante quase dois anos.

Com uma abordagem alternativa aos tradicionais relatos de viagem, o livro aposta em uma narrativa centrada nos afetos e nas vivências pessoais, compartilhando aspectos de memórias relacionadas a encontros, descobertas e amizades.

No período, o então jovem baiano esteve inserido em um ambiente multicultural, cercado por estudantes de diversas partes do mundo, enquanto o Brasil atravessava o último período da ditadura militar.

Entre os temas recorrentes está a troca de cartas com familiares e amigos, escritas à mão ou em uma máquina Olivetti, registrando notícias, saudades e reflexões.

Jornalista e cronista baiano Marcus Gusmão - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Em um dos textos, intitulado “Meu reino por um envelope”, o autor destaca o impacto emocional de revisitar essas mensagens: reler cartas antigas pode ser, segundo ele, “um exercício dolorido, às vezes divertido, mas sempre surpreendente”.

O livro, em formato “cartonero”, é produzido de forma artesanal, com encadernação costurada à mão, impresso em papel reciclável e incorpora selos postais brasileiros e soviéticos em sua composição visual assinada pelo artista Mauro Ybarros.

Anemia falciforme

A doença falciforme segue como desafio de saúde no Brasil, com destaque para a Bahia, ao concentrar uma das maiores incidências porque a enfermidade está associada à condição biológica afrodescendente.



Dados do Ministério da Saúde indicam, entre janeiro e abril deste ano, mais de 3,3 milhões de atendimentos no SUS relacionados à condição, sendo mais de 537 mil apenas no território baiano – 16,35% do total. Condição genética e hereditária, a doença afeta a produção da hemoglobina responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. A alteração leva à formação da hemoglobina tipo S, deformando as hemácias e comprometendo a circulação sanguínea.

POUCAS & BOAS

- A Estação Cidadania, em Teixeira de Freitas, vai abrigar um projeto com aulas de Judô, que será concretizado através da Secretaria de Esporte e Lazer do município e do Programa Esporte sem Fronteiras. A iniciativa visa incentivar a prática de uma modalidade que alia disciplina, condicionamento físico e desenvolvimento técnico. Voltados para pessoas a partir dos 13 anos, os treinamentos serão divididos em três etapas com preparação física específica para a prática do judô, desenvolvimento técnico dos fundamentos da modalidade e treinamento tático voltado para competições.

- Discentes bolsistas de Iniciação Científica (IC) e Iniciação Tecnológica (IT) da Universidade Federal do Sul da Bahia tem até hoje para efetivar a inscrição para atuação no Projeto BioCacau – Inovação e Sustentabilidade Territorial da Cabruca. A iniciativa é coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e o Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade. As oportunidades contemplam os cursos de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate, Engenharia Agrícola e Ambiental e Bacharelado em Mídias e Tecnologias.

- Em Ibotirama estão abertas até o dia 1º de julho as inscrições de artistas locais para o 42º Festival de Poesia Geraldo Poeta e do 5º Festival de Música Popular Sílvio Araújo e Paulinho Cavalcanti. Realizados no mês de agosto, quando o município ribeirinho do São Francisco comemora emancipação política, os festivais estão entre os mais longevos do país, atraindo artistas de diferentes estados para a etapa nacional, cujas inscrições acontecem até 17 de julho.