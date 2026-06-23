Lyra Orpheica toca o hino da Cidade Heroica

A jornalista Alzira Costa, ativista comunicacional dos movimentos sociais de Cachoeira, anunciou o pagamento das tocatas da Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana, habilitando em tempo hábil a orquestra da entidade abolicionista para o 25 de Junho e as festas de São João. Quem confirmou à repórter a volta da lyra fundada em 1870 foi o presidente, advogado José Luiz Bernardo, a quem coube regularizar a documentação da entidade a fim de receber o justo apoio para continuar existindo.

A Lyra não ficará com a cuia de queijo vazia neste São João. Além disso, vai tocar, como sempre fez, nos festejos cívicos em homenagem ao 25 de Junho, Data Magna da Cidade Heroica e Monumento Nacional. Não se sabe ainda se a volta do apoio financeiro terá a regularidade suficiente para fazer novos contratos de trabalho com o maestro e zelador, ambos afastados devido à falta de recursos.

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– A Prefeitura de Cachoeira, aos 45 minutos do segundo tempo, pagou as tocatas deste ano da Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana – informou Alzira, ressaltando que apesar do clima de contentamento a prefeitura ainda não renovou o convênio com a Lyra, tampouco efetuou os repasses referentes aos exercícios de 2023 a 2025.

Racismo – A existência da lyra diz respeito a toda a cidadania engajada nas lutas pelo fim da escravidão, tendo seu fundador, Luiz Tranquilino Bastos, transmitido às gerações lições de coragem e conhecimento, combatendo o racismo com a música. A escolha de Orpheu para ser homenageado traduz o talento dos cachoeiranos, ao lidar com a arte do deus Apolo, tendo iniciado o jovem criado pelas musas, para tornar-se o bardo mais querido e admirado de toda a Grécia, a Jônia e o Recôncavo da era mitológica.

Samba de Brotas

Amanhã, o povo segue festejando o São João, torce pela seleção brasileira, contra a Escócia (19h), e pode ajudar pessoas com fome comparecendo com um quilo de alimento de baixa perecibilidade no projeto Samba de Brotas, na avenida Santiago de Compostela.



Neymar não sabemos se joga, mas um craque – da música – à altura está escalado, coincidentemente personificando a paixão pelo futebol e o perfil de pessoa generosa: o jornalista esportivo, cantor e compositor Renan Pinheiro. A iniciativa do projeto Samba de Brotas visa recuperar o sentimento de compaixão dos baianos, tão antigo quanto os casarões da Rua da Misericórdia e adjacências.

POUCAS & BOAS

- O ápice dos festejos juninos na cidade de Barra, na região Oeste, acontece na noite de hoje com o aguardado desfile dos Fortes Juninos Curuzu, Humaitá e Riachuelo. Com diferentes alas e carros alegóricos, eles reafirmam a cada ano a participação dos filhos da cidade na Guerra do Paraguai, soltando milhares de busca-pés no Centro Histórico da cidade ribeirinha do São Francisco. Por lá os festejos tiveram início dia 16 de junho, data em que foram comemorados os 153 anos de emancipação política. Amanhã, a programação festiva será encerrada com Elson dos Teclados, Gui Lima e Oz Tops.

- Com o tema ‘São João de Alagoinhas: Viva a Tradição!’, termina hoje no Estádio Municipal Antônio Carneiro a edição 2026 da festa que foi aberta dia 19, com a Vila de Santo Antônio. Os festejos somam mais de 200 horas de forró em toda a programação municipal, inclusive com festejos nos bairros. Hoje subirão ao palco nomes como Thiago Aquino, Emili Pinheiro, Raio da Silibrina, Junior Silva, Thainá Agazzi e Thiago Freitas, com a perspectiva de reunir 50 mil pessoas no evento.

- Em Luís Eduardo Magalhães ainda repercute o resultado do Concurso Regional de Quadrilhas Juninas, realizado no final de semana em São Desidério. O certame sagrou bicampeão o grupo de LEM, Tira o Pé da Brasa, com o tema ‘Onde a Fé Não Tem Fim’. O segundo lugar ficou com ‘Olha a Pisada’ de Xique-Xique, seguido do grupo ‘Ki Balanço’, também de LEM, e de ‘Mistura Quente’ de Santana, que conquistou a quarta colocação. A organização foi da União das Quadrilhas Juninas do Oeste da Bahia (UNIQJOB), com parceria da secretaria de educação local.