"Maria Emília" chama para saúde e educação

A Fundação Maria Emília (FME) abriu oficialmente as inscrições para o FME Transforma, uma chamada pública estratégica destinada à seleção de projetos elaborados para as áreas prioritárias de Saúde e Educação.



A iniciativa oferece apoio financeiro expressivo para propostas que visem contribuir de forma efetiva com a produção de conhecimento, o desenvolvimento de novas soluções e a melhoria contínua dos serviços prestados, gerando impacto direto na sociedade. As inscrições permanecem abertas até o dia 30 de outubro.

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Os projetos apresentados devem obrigatoriamente se enquadrar em um dos cinco eixos temáticos definidos pela Fundação, destacando-se os trabalhos voltados ao envelhecimento saudável, com foco integral na autonomia, no cuidado continuado e no bem-estar da população idosa.

Na área da Saúde, são contempladas iniciativas voltadas à inovação tecnológica, ferramentas para enfrentamento e prevenção de enfermidades, ações focadas na relação entre saúde pública e meio ambiente, além de vida de qualidade e projetos direcionados à infância e à adolescência.

AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES - Já no setor de Educação, o eixo "Acesso e qualidade" abrange projetos focados na ampliação real de oportunidades e no fortalecimento das melhores práticas de ensino-aprendizagem.

Podem participar da chamada pública instituições de ensino e pesquisa, organizações sem fins lucrativos, fundações e pessoas físicas que possuam experiência comprovada e vínculo institucional, exigindo-se a titulação mínima de doutorado para quem assumir a coordenação geral das propostas.

Abre aspas

“No último El Niño, vimos o País viver nove ondas de calor, com dias extremamente quentes. Com as temperaturas dos oceanos subindo, pode ser que o cenário seja ainda mais intenso”

MABEL CALIM COSTA, pesquisadora e doutora em ciências do Sistema Terrestre, que prevê aumento recorde do calor com a chegada do Super El Niño

Salles de volta à reitoria

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) realiza na próxima quinta-feira, às 17 horas, no Salão Nobre da Reitoria, a solenidade oficial de transmissão de cargo e posse do reitor João Carlos Salles para a gestão 2026-2030, ao lado da vice-reitora Jamile Borges. Escolhidos pela chapa Somos Ufba em eleição direta promovida pela comunidade universitária, os dois assumem a administração em substituição ao atual reitor Paulo César Miguez. A cerimônia festiva contará com a apresentação especial da Orquestra Sinfônica da UFBA e do Madrigal da instituição, ambos sob a regência do maestro José Maurício Brandão.

POUCAS & BOAS

Termina amanhã o prazo para os sojicultores do cerrado da Bahia realizarem o credenciamento para antecipar a semeadura do grãos, visando otimizar o calendário agrícola, dentro das conformidades da portaria da Adab. Quem optar pela antecipação vai aproveitar a janela de plantio de 25 de setembro a 7 de outubro, enquanto a janela regular de plantio, será entre 8 de outubro a 31 de dezembro, marcando o início oficial da safra 2026/27. As janelas de plantio visam o combate às pragas e doenças da cultura.

Dois artesãos do projeto Cerâmicas do Pontilhão levaram diversas peças produzidas pelo grupo para a Exposibram 2026, em Belo Horizonte, para exposição e comercialização na área de Projetos Sociais do evento. Eles tiveram o apoio da Jacobina Mineração Pan American Silver, mineradora situada perto da comunidade de Pontilhão, na zona rural de Jacobina, que patrocina o projeto da cerâmica desde 2025. Considerado o maior evento de mineração da América Latina, a exposição transcorreu entre 24 e 27 de agosto.

O passeio ciclístico EcoBike vai movimentar o município de Luís Eduardo Magalhães hoje, com concentração na praça dos Três Poderes e largada a partir das 7h. Os cerca de 1.300 inscritos farão um trajeto pelas ruas da cidade de relevo plano, com participação de atletas de diferentes idades. Organizado pela Associação Pedala Brasil de Ciclismo, o evento esportivo de promoção da saúde conta com o patrocínio da Galvani Fertilizantes e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte.