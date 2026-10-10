Missa da Rede reúne devotos de Aparecida

O Grupo de Oração Terço dos Homens do Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Imbuí convida os grupos do Terço dos Homens das paróquias de Salvador para a tradicional Missa da Rede, no dia 12, segunda, 6h30 da manhã.

A celebração, no Dia da Padroeira do Brasil, deve reunir centenas de homens em um dos gestos mais marcantes da devoção mariana no país: a entrega de flores em rede, feita pelo povo, para coroar a Mãe Aparecida.

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Segundo o divulgador do Terço, Jailton Neiva, conhecido pelo exemplo de compaixão, ao alimentar animais nas matas do bairro do Saboeiro, notadamente teiús (tipo de lagarto), o convite é para fortalecer a unidade dos grupos na capital baiana.

"Queremos reunir todos os terços de Salvador em uma só fé, em uma só rede, para mostrar a força da oração dos homens e homenagear nossa Mãe Aparecida. Será um momento de muita fé e devoção à nossa Padroeira", destaca.

Para além de uma festa religiosa, a celebração de 12 de outubro carrega um significado atual para o Brasil. A imagem negra de Aparecida lembra que a fé brasileira tem cor, tem povo e tem história de resistência.

Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra encontrada por pescadores pobres nas águas do Rio Paraíba do Sul, tornou-se ao longo dos séculos um símbolo poderoso da identidade nacional e da defesa da pluralidade religiosa.

Num país de matriz constitucional laica e de diversidade de crenças, celebrar Aparecida é reafirmar o respeito à liberdade de fé, o diálogo entre religiões e o papel da religiosidade popular como espaço de acolhimento, sobretudo para os mais simples.

“Vamos ganhar essas eleições. Podem ficar certos de que esse país não voltará a ser governado pelo fascismo. Não voltará a ser governado por aqueles assassinos de milhares de pessoas na Covid-19”, Lula, presidente, em breve discurso feito a milhares de apoiadores, durante passeata realizada em Ceilância (DF)

Projeto Mares

A louvável iniciativa do Projeto Mares ao iniciar a sua inspiradora programação do Mês da Criança na Escola Municipal de Pernambués, estendendo-se posteriormente a outras unidades de Salvador e de Itaparica, merece aplausos calorosos da sociedade baiana. Unir rodas musicadas, painéis sensoriais, contação de histórias e mutirões ecológicos planta sementes profundas de cidadania e preservação nos pequenos. É urgente que o poder público e a sociedade civil organizada multipliquem essas parcerias essenciais, pois formar uma geração consciente dos severos impactos nos oceanos garante o futuro do nosso planeta.

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