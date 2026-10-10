TEMPO PRESENTE
Missa da Rede reúne devotos de Aparecida
Confira a coluna Tempo Presente deste sábado, 10
O Grupo de Oração Terço dos Homens do Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Imbuí convida os grupos do Terço dos Homens das paróquias de Salvador para a tradicional Missa da Rede, no dia 12, segunda, 6h30 da manhã.
A celebração, no Dia da Padroeira do Brasil, deve reunir centenas de homens em um dos gestos mais marcantes da devoção mariana no país: a entrega de flores em rede, feita pelo povo, para coroar a Mãe Aparecida.
Segundo o divulgador do Terço, Jailton Neiva, conhecido pelo exemplo de compaixão, ao alimentar animais nas matas do bairro do Saboeiro, notadamente teiús (tipo de lagarto), o convite é para fortalecer a unidade dos grupos na capital baiana.
"Queremos reunir todos os terços de Salvador em uma só fé, em uma só rede, para mostrar a força da oração dos homens e homenagear nossa Mãe Aparecida. Será um momento de muita fé e devoção à nossa Padroeira", destaca.
Para além de uma festa religiosa, a celebração de 12 de outubro carrega um significado atual para o Brasil. A imagem negra de Aparecida lembra que a fé brasileira tem cor, tem povo e tem história de resistência.
Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra encontrada por pescadores pobres nas águas do Rio Paraíba do Sul, tornou-se ao longo dos séculos um símbolo poderoso da identidade nacional e da defesa da pluralidade religiosa.
Num país de matriz constitucional laica e de diversidade de crenças, celebrar Aparecida é reafirmar o respeito à liberdade de fé, o diálogo entre religiões e o papel da religiosidade popular como espaço de acolhimento, sobretudo para os mais simples.
“Vamos ganhar essas eleições. Podem ficar certos de que esse país não voltará a ser governado pelo fascismo. Não voltará a ser governado por aqueles assassinos de milhares de pessoas na Covid-19”, Lula, presidente, em breve discurso feito a milhares de apoiadores, durante passeata realizada em Ceilância (DF)
Projeto Mares
A louvável iniciativa do Projeto Mares ao iniciar a sua inspiradora programação do Mês da Criança na Escola Municipal de Pernambués, estendendo-se posteriormente a outras unidades de Salvador e de Itaparica, merece aplausos calorosos da sociedade baiana. Unir rodas musicadas, painéis sensoriais, contação de histórias e mutirões ecológicos planta sementes profundas de cidadania e preservação nos pequenos. É urgente que o poder público e a sociedade civil organizada multipliquem essas parcerias essenciais, pois formar uma geração consciente dos severos impactos nos oceanos garante o futuro do nosso planeta.
POUCAS & BOAS
- A cotonicultora Alessandra Zanotto Costa foi reeleita à presidência da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) para o biênio 2027/2028, em Assembleia Geral Ordinária, realizada em formato híbrido durante a semana. Para o próximo mandato ela terá Paulo Almeida Schmidt como primeiro vice e Douglas Orth, como segundo vice-presidente. Entre suas prioridades, ela destacou a continuidade do trabalho já executado, maior participação dos associados e novas frentes de atuação.
- ‘Baixio para baixinhos’ é o evento que vai agitar a vila de Baixio, em Esplanada, para festejar o dia das crianças. Este ano a festa segue a temática circense e está programada para cerca de 300 pequenos moradores da comunidade. Com início às 8h30 a programação terá oficinas lúdicas e interativas, além de atividades que incluem experiências como malabares, acrobacias de solo, equilibrismo, poses acrobáticas, bambolê e tecido acrobático. Realizado pelo Instituto VOAR, tem patrocínio do Grupo Prima e apoio da prefeitura local.
- O Concurso de Bandas e Fanfarras de Itabuna deste ano começa hoje na Alameda Juventude, em frente ao Módulo Center, a partir das 15h. Com participação confirmada de grupos musicais de diversas cidades da Bahia a programação artística e cultural é organizada pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Focada na valorização do trabalho das bandas e fanfarras, a programação também contribui para aproximar a população das manifestações culturais e da música instrumental. O evento segue amanhã, a partir das 13h.