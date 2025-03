Nelson Maca junta Thank You and Laroyê

Nelson Maca em 2016 - Foto: Petterson Andre / Divulgação

Aspectos compatíveis com o perfil atribuído ao vodum da Comunicação, da farra e da alegria de viver podem manifestar-se no livro Thank You Exu, com lançamento previsto para o dia 2 de abril às 18 horas, no Espaço Cultural da Barroquinha, bem ali onde deu-se à luz ao candomblé afro-baiano.

O autor, Nelson Maca, dedicou-se a pesquisar sobre o orixá de poucos filhos assumidamente dedicados a segui-lo e o mais atacado pelos preconceitos de seitas e igrejas, sendo acrescentado a sua figura o acessório indevido de um tridente, associando brutal e absurdamente á entidade maligna católica.

- A experiência do quase isolamento, acolhido pelo espaço do Instituto Sacatar, na ilha de Itaparica, abriu-me novos canais de percepção para a escrita, performance e também para as qualidades de Exu - afirmou o escritor.

Para Nelson Maca, “isso tudo, com certeza, se reflete nos originais do livro e seus desdobramentos”.

Expansão - Acrescenta Maca ter produzido a experiência o desejo de buscar caminhos a fim de ampliar sua abordagem escrita e performática, sem deixar de agradecer, como no título do livro (thank you), na saudação a Exu mas também uma fina ironia, afinal, não é comum a comunicação em inglês com o espírito tagarela.

Assim como ocorre com quase a totalidade do panteão afrobaiano, um arquetipo de "Exu" funciona como gênero ou substância primeira, derivando-se desta matriz as espécies Canaiana, Tranca-Rua, Caveira, Zé Pilintra e tantos outros amigos da farra, mas também da prosperidade, um polo retroalimentando o outro, Laroyê Exu! Thanks.

Juceb de cara nova

Reconhecida pelo trabalho incessante de redução no tempo de abertura de uma firma, a Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) vai promover, dia 26, às 16h, a solenidade de inauguração das novas instalações da autarquia responsável pelo registro público de empresas. Autoridades, empresários, convidados e profissionais de imprensa já vêm recebendo convite para a cerimônia, na sede situada na Avenida Estados Unidos, Comércio. A iniciativa contribui para garantir agilidade e segurança tanto nos processos de legalização como no atendimento aos pedidos de encerramento de empresas.

POUCAS & BOAS

A Escola Municipal Cecília Meireles, em Luís Eduardo Magalhães, tem hoje uma aula externa com os alunos do 5º ano, dentro da Semana da Água 2025. Ao todo, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade mais de 300 estudantes da rede pública municipal vão conhecer na prática o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Aberta na segunda-feira, a programação prossegue até o dia 23 de março.

A caravana ‘Cometa Ciência & Arte/2025’ termina amanhã, depois de percorrer mais de 3 mil quilômetros pelos estados do Nordeste. A iniciativa é do Observatório Astronômico da Universidade (OAU) Estadual de Santa Cruz (Uesc) e do Teatro Popular de Ilhéus (TPI), visando popularizar a astronomia através da arte cênica. Faz parte um minicurso de astronomia prática para 30 professores de cada cidade visitada, finalizando sempre com uma sessão de observação do céu a olho nu e a entrega de kits didáticos. A ação integra a Circulação da caravana do OAU em cidades da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Em Barreiras a comunidade católica do bairro Vila Brasil comemora hoje o padroeiro São José, com Alvorada às 5h, missa às 6h e 12h. O encerramento das festividades terá celebração presidida pelo reitor do Santuário de Bom Jesus da Lapa, padre Roque Silva, a partir das 19h30. Organizada pela paróquia local e a diocese de Barreiras, os festejos tiveram início dia 10 de março com abertura da novena preparatória.