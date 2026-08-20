Nilo e o Crepúsculo dos Deuses

O ex-deputado Marcelo Nilo protagonizou uma cena digna do roteiro de Crepúsculo dos Deuses, clássico de Hollywood. Sem marcar agenda ou aviso prévio, dirigiu-se ao gabinete de uma desembargadora no Tribunal de Justiça, como quem chega a um território já devido.

Ao se apresentar à secretária, fez questão de um relato em tom solene do seu currículo repleto de “ex” – como se cada cargo pretérito ainda irradiasse autoridade sobre o presente. A servidora comunicou prontamente a desembargadora, conhecida por sua gentileza e afabilidade.

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A secretária retornou informando que ele seria recebido, mas não de imediato: a desembargadora havia iniciado uma audiência e o atenderia assim que esta se encerrasse. Resposta protocolar, previsível, comum na rotina de qualquer tribunal.

Foi o suficiente para Marcelo Nilo incorporar a personagem Norma Desmond, interpretada pela atriz Gloria Swanson. Levantou-se descontrolado, em bravata que pouco tinha de institucional e muito de encenação.

Aos gritos, declarou-se recebido por governador e por presidente – sem especificar de qual instância –, como se enumerar audiências do passado bastasse para exigir tratamento equivalente no presente. No estilo clássico do “sabe com quem você está falando”, partiu para a ofensa direta à secretária e à desembargadora.

O episódio expõe um padrão: o de figuras públicas que, ao perderem o cargo, parecem incapazes de perder também a pose que o cargo lhes conferia.

Para quem não recorda o clássico, Norma Desmond é a estrela esquecida do cinema mudo que se recusa a aceitar o fim da fama com a chegada do cinema falado, e passa a planejar um retorno delirante ao estrelato.

ABRE ASPAS

“A gente não tem soberania porque a gente faz discurso, o discurso é só palavra (...) A gente tem que estar preparado para eles saberem que a gente vai ter força para poder dizer não”.

Lula, presidente, em mais um discurso sobre soberania diante das recorrentes violências dos EUA

“Sonhos” no MAB

O Museu de Arte da Bahia sedia o pré-lançamento do livro “Sonhos”, do escritor Fernando Henrique Ramos.

A obra reúne contos focados em memórias, mistérios e aspectos cotidianos. O evento conta com o apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e da Secretaria de Cultura do Estado, reforçando a diretriz pública de incentivo à literatura e à produção artística local.

Com acesso restrito a convidados confirmados, a ação reitera o papel das políticas culturais baianas na promoção do acervo e da criação intelectual contemporânea no estado.

POUCAS & BOAS

A Mostra Olney São Paulo – 90 Anos será encerrada hoje com a exibição dos filmes ‘Um Crime na Rua’ (1955, 6 min) e ‘O Forte’ (1974, 90 min) a partir das 19h no teatro universitário do Cuca/Uefs. Em seguida acontece uma roda de conversa que dentre outros intelectuais, reunirá Francisco Gabriel Rêgo, Alisson Santana e Roberto Bonfim. A programação faz parte das prévias da 19ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs), que ocorre de 25 a 30 de agosto, no Centro de Convenções.

Em Alagoinhas acontece hoje o evento ‘Impulsiona Vendas – Circuito Empresarial Sebrae’, promovido para ampliar conhecimentos, fortalecer conexões e buscar novas estratégias visando o aumento das vendas. Com início às 18h, a programação conta com duas palestras e um momento prático dedicado às ferramentas de vendas que podem ser utilizadas no dia a dia dos negócios. Realizado pelo Sebrae Bahia e a prefeitura local, o encontro também proporciona troca de experiências entre os empreendedores e aprofunda conexões com o Sebrae.

Sete projetos de educação dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Canudos, Gentio do Ouro e Umburanas foram aprovados em edital da Engie Brasil, visando trabalhos desenvolvidos em escolas e por organizações voltadas para a área da educação. Este ano foram priorizadas iniciativas voltadas à promoção da saúde mental e do desenvolvimento da inteligência emocional e o fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, dentre outras. Cada projeto selecionado receberá R$ 10 mil.