ONGs baianas buscam título nacional

Salvador sedia, nos dias 3 e 4 de novembro, no Museu de Arte da Bahia (MAB), o evento C.ONG.A – Cultura, ONGs e Ativismo, que anunciará as organizações baianas selecionadas para a etapa nacional do Prêmio Melhores ONGs 2026 (10ª edição).

No dia 3, às 18h30, serão reveladas as entidades escolhidas, em cerimônia com apresentação especial da Camerata Harmonize, com Bruna Dantas no violino e Cauan Roque na viola caipira. No dia 4, às 10h, Marcelo Estraviz, fundador do prêmio, comanda um debate sobre os desafios e o fortalecimento do setor. Realizado pela R. Godoy Marketing e Cultura em parceria com o Prêmio Melhores ONGs, o encontro chega à capital baiana após sua estreia em Natal.

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O evento acontece em um momento de reflexão necessária sobre o papel do Terceiro Setor. Historiada como uma ação suplementar e provisória para suprir lacunas onde o Estado não chegava, a atuação das ONGs passou por uma inversão: o provisório se eternizou, o paliativo virou substitutivo e parte das entidades se transformou em um mercado dependente de edital — muitas vezes sob críticas severas de setores da extrema-direita em ascensão.

Nesse cenário de desresponsabilização do Estado, premiar não significa romantizar a precariedade, mas sim reconhecer quem entrega profissionalismo, transparência e impacto social real. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que o Brasil contava com 897 mil organizações da sociedade civil ativas em 2024, gerando mais de 2,5 milhões de postos de trabalho e movimentando cerca de R$ 220 bilhões por ano do PIB nacional.

Promoção no TRT-BA: juiz Luciano Martinez lidera lista tríplice para desembargador

O juiz Luciano Dórea Martinez foi indicado em primeiro lugar para a lista tríplice de promoção, pelo critério de merecimento, ao cargo de desembargador do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA).

Titular da 9ª Vara do Trabalho de Salvador e com um histórico de 32 anos de magistratura, Martinez é colunista de Direito Previdenciário no jornal A TARDE desde 2005.

A lista tríplice foi definida pelo Tribunal Pleno do TRT-BA e, além de Luciano Martinez (que obteve 21 votos), é composta pelos juízes Paulo Viana de Albuquerque Jucá (20 votos) e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho (13 votos).

POUCAS & BOAS

Cinema gratuito em Teixeira de Freitas: Moradores do município do Extremo Sul baiano estão votando entre quatro títulos para escolher o filme exibido na segunda edição do projeto CineSustentávelBrasil, no dia 6 de novembro, às 19h, no Parque Municipal da Biquinha. Entre as opções estão Homem-Aranha: Longe de Casa, Pantera Negra, Procurando Nemo e Viva – A Vida é uma Festa. A realização é da Cinear Produções com apoio da prefeitura. A votação ocorre no site cinear.com.br/enquete/teixeira-de-freitas.

Participação social no interior: As Escutas Territoriais do Projeto Parceiros da Mata reuniram cerca de 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de outubro nos municípios de Ipiaú, Itabuna, Gandu e Amargosa. Os encontros buscaram fortalecer a construção de políticas públicas nos territórios de identidade Médio Rio das Contas, Litoral Sul, Baixo Sul e Vale do Jiquiriçá, com forte presença de mulheres e jovens. O projeto é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Destaque internacional na UESB: Mestrando em "Memória: Linguagem e Sociedade" na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Roberto Salazar conquistou o segundo lugar na Ethnographic Poetry Competition, organizada pela Society for Humanistic Anthropology. Com uma proposta decolonial, ele concorreu com o trabalho A Procissão da Batata, derivado da pesquisa intitulada "Etnomemória da batata: comércio agrícola, resistências tradicionais e lembranças rituais das camponesas huancas (Peru)".

*DA REDAÇÃO, COM PAULO LEANDRO E MIRIAM HERMES.