Pinte no MAM para dar valor a Maninho

O Museu de Arte Moderna da Bahia promove, domingo, uma edição especial do “Pinte no Mam”, em homenagem ao legado de Maninho, artista criador do projeto, por meio do qual dedicou-se a levar crianças e famílias a pintar no museu.

A celebração acontece no mesmo dia do lançamento do livro “Maninho: Um Artista Plástico Baiano”, organizado por Bebel Serrano. A família do homenageado convida todas as pessoas apreciadoras da arte, da infância e da liberdade criativa.

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O livro apresenta a trajetória de mais de 50 anos de produção de Maninho, reunindo 79 obras organizadas cronologicamente no período entre as décadas de 1970 e 2020.

A publicação revela diferentes fases, linguagens e transformações de uma carreira reconhecida no Brasil e no exterior. Idealizado por Bebel Serrano, o livro nasce do desejo de preservar e compartilhar o legado de Maninho com novas gerações.

Além das pinturas, o livro destaca três projetos: o “Pinte no MAM”, “Os Bichinhos” e “A Caverna do Hospital Aliança”. Esses trabalhos ajudam a reconstruir dimensões afetivas e sociais da obra de Maninho, com projeto gráfico de Marcia Fialho.

O público poderá participar da edição comemorativa do “Pinte no MAM”. Uma ação gratuita e aberta a todas as idades, o projeto oferece tela coletiva, tintas, pincéis, aventais e apoio técnico para pinturas livres. Realizado no MAM-BA por 12 anos, o projeto chegou a receber 350 participantes por mês, consolidando-se como uma experiência bem-sucedida de acesso livre à arte.

DJ Seixas vai apresentar uma seleção de música brasileira para celebrar o legado do artista. A trilha sonora reforça o clima de encontro, afeto e celebração: música, pintura e memória se unem para homenagear Maninho de forma viva e coletiva.

ABRE ASPAS

“Ontem, Donald Trump disse que Benjamin Netanyahu nunca seria preso nos EUA. Eu quero ser claro: Netanyahu não é bem-vindo à cidade de Nova York, nem qualquer outro criminoso de guerra em liberdade”

Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, sobre o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.

LDM celebra 34 anos

A Livraria LDM, verdadeiro símbolo da resistência literária baiana, celebra seus 34 anos com uma intensa programação gratuita no Vitória Boulevard, de 24 a 26 de julho. O evento comemora essa trajetória histórica oferecendo uma feira de livros com descontos atrativos de até 50%, além de uma série de mesas literárias, debates, saraus e lançamentos de obras que reúnem grandes nomes, como Maria Ávila, Joana Trigo e Lívia Sant’Anna Vaz. A celebração, que ainda presenteia clientes com a roleta de prêmios em compras acima de R$ 100, consolida o espaço como um ponto de encontro para leitores de todas as idades.

POUCAS & BOAS

A 4ª edição do Festival Buriti encerra hoje as inscrições para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), para fortalecer os realizadores das diferentes etapas da formação audiovisual. Podem participar documentário, ficção, animação, bem como obras experimentais que atendam o edital oficial.

O projeto Casinha Incubadora inicia hoje a terceira temporada com a proposta de qualificar artistas, produtores e profissionais da cadeia criativa do Vale do São Francisco. A formação acontece em Juazeiro com cursos de Planejamento de Carreira para Artistas; Marketing Criativo e Boas Práticas para um Lançamento Musical; e Arranjo e Produção Musical na Prática. No final, o projeto selecionará três artistas independentes para uma experiência de incubação artística. A iniciativa da Opará Produtora Cultural tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.