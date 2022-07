Poesia na Academia tem encontro digital

O projeto Poesia na Academia anunciou para esta quinta, 28, às 19 horas, uma leitura crítica, com recital e apresentação musical em celebração ao centenário do clássico Desolación, de Gabriela Mistral.

O encontro, 100% em ambiente digital, está programado para o canal da Academia de Letras da Bahia, no youtube.academiadeletrasdabahia.org.br, dando sequência ao trabalho desenvolvido com a divulgação da melhor poesia.

Para quem não faz ideia da importância da obra de 1922, Desolación é um dos livros mais admirados de Gabriela Mistral, primeira poetisa latino-americana laureada com o Prêmio Nobel de Literatura em 1954.

Também confirmaram participação no recital da grande autora chilena o professor e intelectual paraguaio, radicado na Bahia, Miguel Ángel Mongelós.

Estará Miguel Ángel virtualmente acompanhado pela psicopedagoga e integrante do Grupo de Canto Sol de Si e do Grupo de Poesia de Porto Alegre, Verônica Alfonsín.

A apresentação musical desta noite de alta cultura ficará a cargo do sociólogo e músico Demétrio Xavier, dedicado desde os anos 1980 à pesquisa e difusão da música da América do Sul, destacando-se o Chile de Victor Jara, assassinado pela ditadura de Augusto Pinochet.

Aproximação – O projeto Poesia na Academia busca promover a aproximação das letras, das culturas e das artes com a sociedade.

A iniciativa tem o apoio do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Energia solar em destaque

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) realiza hoje um encontro no auditório do Wish Hotel da Bahia (situado no Campo Grande), em Salvador, com empresários, consultores, autoridades públicas e especialistas. Com início às 8h, o ‘Absolar Meeting Nordeste’ vai discutir e apresentar as novas oportunidades de negócios e investimentos para as companhias do setor, tanto no âmbito nacional, quanto no desenvolvimento regional, abordando os desafios da geração própria de energia solar e aspectos como financiamento de projetos, inovação e desenvolvimento tecnológico.

A expectativa é de que o evento ajude a alavancar ainda mais o mercado de geração da energia limpa e renovável nos estados nordestinos.

Memorial do Acarajé

O memorial destinado à preservação de aspectos da história da atividade religiosa e comercial da venda de acarajé em Salvador sofreu novo ataque, desta vez com o furto de equipamentos. Quem primeiro deu pela falta da fiação dos aparelhos de ar condicionado, toldos, luminárias, entre outros itens, foi a presidenta da Associação das Baianas (Abam), Rita Dantas, ao chegar pela manhã na sede. Segundo ela, a ousadia dos ladrões chega a ponto de agirem bem em frente à unidade onde costuma posicionar-se uma equipe de homens da Polícia Militar, no Pelourinho.

– Pela manhã, fui informada de não haver qualquer registro do plantão noturno por parte da guarnição costumeiramente escalada para fazer a ronda – disse a presidenta.

Para Rita Dantas, a recente reforma do memorial ficará prejudicada na proporção das ocorrências de furtos, comprometendo o trabalho, cujo objetivo inclui o de fortalecer o turismo, com as centenas de visitas diárias ao memorial, localizado na Praça da Sé.

POUCAS & BOAS

- ‘Medo e Ousadia: O cotidiano do professor’ é a obra de Paulo Freire e Ira Shor que estará em debate no evento virtual que abre hoje a programação 2022 do Projeto de Extensão ‘Pedagogia freireana: diálogo, esperança e amorosidade para o fortalecimento da educação democrática’. A transmissão tem início às 19h30 pelo canal do Youtube da Academia Barreirense de Letras (ABL).

- Porto Seguro tem hoje encontro do projeto ‘Diálogos Culturais’, às 9h na Casa de Câmara e Cadeia. Em pauta a retomada das discussões sobre o Museu municipal e a apresentação do esboço de nova expografia para o Museu de Arte Sacra.