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A oferta de alimentação saudável e saborosa aos estudantes da Bahia, coordenada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), alcançou o número de 30 milhões de refeições servidas por mês em toda a rede estadual.

A rotina nas escolas estaduais da Bahia tem tempero de território e nutrição de qualidade. Todos os dias, cerca de 700 mil estudantes encontram nos refeitórios o suporte necessário para aproveitar melhor as aulas.

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Para garantir as cinco refeições diárias com qualidade, conforme recomendado pelos nutricionistas, o Governo do Estado investiu, entre 2023 e 2026, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentação escolar.

Desse total, R$ 1,51 bilhão vem do Tesouro Estadual, via Fundo de Assistência Educacional (Faed), e R$ 368,4 milhões de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

São frutas frescas colhidas por produtores locais, receitas compatíveis com a identidade de cada região e ingredientes pensados para dar disposição durante os estudos.

No cardápio do café da manhã, tem cuscuz, aipim, inhame e batata-doce, frequentemente servidos com carne do sol ou ovos; mingaus de milho verde ou tapioca, além de vitaminas de banana e mamão.

No almoço e na janta, ao par perfeito feijão-com-arroz, acompanham moquecas, escondidinho, estrogonofe, entre outros pratos seguidos de sobremesa de saladas de frutas fornecidas por cooperativas locais.

Além de alimentar, a política movimenta a agricultura familiar, valoriza a gastronomia baiana e garante permanência e aprendizagem. É a escola acolhendo, nutrindo e mantendo o aluno em sala de aula com dignidade.

“Eles [bilionários e rentistas] querem que corte do orçamento dos pobres, nenhuma palavra sobre a taxa de juros. Na verdade, muita gente ganha dinheiro nesse país com essa taxa Selic lá em cima”, Lindbergh Farias, deputado, contra os cortes em programas sociais, saúde e educação, no ajuste fiscal

Economia Azul em debate

Salvador receberá em 16 de novembro o Fórum Horizontes da Economia Azul, iniciativa da Marinha no auditório da Fieb, reunindo especialistas e a sociedade civil para debater o desenvolvimento sustentável do país a partir do mar.

Sob o tema de governança, inovação, sustentabilidade e segurança marítima, o evento discutirá logística portuária, transição energética e turismo náutico na Amazônia Azul, buscando alinhar crescimento econômico e preservação.

É oportunidade para a Bahia reafirmar seu protagonismo no debate sobre o mar como patrimônio e motor da economia.

POUCAS & BOAS

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de Juazeiro comemora, hoje, o cinquentenário de fundação, cuja data oficial é dia 12 de novembro. Com o tema A questão da terra: dos anos 70 aos dias atuais, a programação começa às 7h na Casa de Eventos, e reúne representantes de comunidades rurais, lideranças religiosas e de movimentos sociais. O evento vai relembrar a trajetória da comissão, que foi criada no contexto da Ditadura Militar para prestar apoio aos cerca de 58 mil camponeses e camponesas expulsos pela construção da Barragem de Sobradinho.

Uma ação especial que marca o Novembro Azul em Caetité agita o Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (Heoas) a partir das 7h deste sábado. A perspectiva é realizar cerca de 400 atendimentos entre consultas urológicas, exames de PSA, bem como encaminhamento de pacientes com alterações e necessidade de continuidade assistencial. Voltado para homens a partir da 40 anos, o atendimento é por ordem de chegada e conta, ainda, com aferição de pressão arterial, verificação da glicemia e orientações educativas.