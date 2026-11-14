TEMPO PRESENTE
Rede estadual serve 30 milhões de pratos
Confira a coluna Tempo Presente deste sábado (14)
A oferta de alimentação saudável e saborosa aos estudantes da Bahia, coordenada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), alcançou o número de 30 milhões de refeições servidas por mês em toda a rede estadual.
A rotina nas escolas estaduais da Bahia tem tempero de território e nutrição de qualidade. Todos os dias, cerca de 700 mil estudantes encontram nos refeitórios o suporte necessário para aproveitar melhor as aulas.
Para garantir as cinco refeições diárias com qualidade, conforme recomendado pelos nutricionistas, o Governo do Estado investiu, entre 2023 e 2026, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentação escolar.
Desse total, R$ 1,51 bilhão vem do Tesouro Estadual, via Fundo de Assistência Educacional (Faed), e R$ 368,4 milhões de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
São frutas frescas colhidas por produtores locais, receitas compatíveis com a identidade de cada região e ingredientes pensados para dar disposição durante os estudos.
No cardápio do café da manhã, tem cuscuz, aipim, inhame e batata-doce, frequentemente servidos com carne do sol ou ovos; mingaus de milho verde ou tapioca, além de vitaminas de banana e mamão.
No almoço e na janta, ao par perfeito feijão-com-arroz, acompanham moquecas, escondidinho, estrogonofe, entre outros pratos seguidos de sobremesa de saladas de frutas fornecidas por cooperativas locais.
Além de alimentar, a política movimenta a agricultura familiar, valoriza a gastronomia baiana e garante permanência e aprendizagem. É a escola acolhendo, nutrindo e mantendo o aluno em sala de aula com dignidade.
“Eles [bilionários e rentistas] querem que corte do orçamento dos pobres, nenhuma palavra sobre a taxa de juros. Na verdade, muita gente ganha dinheiro nesse país com essa taxa Selic lá em cima”, Lindbergh Farias, deputado, contra os cortes em programas sociais, saúde e educação, no ajuste fiscal
Economia Azul em debate
Salvador receberá em 16 de novembro o Fórum Horizontes da Economia Azul, iniciativa da Marinha no auditório da Fieb, reunindo especialistas e a sociedade civil para debater o desenvolvimento sustentável do país a partir do mar.
Sob o tema de governança, inovação, sustentabilidade e segurança marítima, o evento discutirá logística portuária, transição energética e turismo náutico na Amazônia Azul, buscando alinhar crescimento econômico e preservação.
É oportunidade para a Bahia reafirmar seu protagonismo no debate sobre o mar como patrimônio e motor da economia.
POUCAS & BOAS
- A Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de Juazeiro comemora, hoje, o cinquentenário de fundação, cuja data oficial é dia 12 de novembro. Com o tema A questão da terra: dos anos 70 aos dias atuais, a programação começa às 7h na Casa de Eventos, e reúne representantes de comunidades rurais, lideranças religiosas e de movimentos sociais. O evento vai relembrar a trajetória da comissão, que foi criada no contexto da Ditadura Militar para prestar apoio aos cerca de 58 mil camponeses e camponesas expulsos pela construção da Barragem de Sobradinho.
- Uma ação especial que marca o Novembro Azul em Caetité agita o Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão (Heoas) a partir das 7h deste sábado. A perspectiva é realizar cerca de 400 atendimentos entre consultas urológicas, exames de PSA, bem como encaminhamento de pacientes com alterações e necessidade de continuidade assistencial. Voltado para homens a partir da 40 anos, o atendimento é por ordem de chegada e conta, ainda, com aferição de pressão arterial, verificação da glicemia e orientações educativas.
- O Grande Espetáculo da Esperança é o tema dos festejos natalinos e de ano novo no município de Coité, abertos hoje, a partir das 18h30 na Praça da Matriz. Nos 51 dias de programação, a expectativa é receber cerca de 500 mil visitantes e aumentar em 30% o movimento do comércio e serviços locais. Até 3 de janeiro do próximo ano, mais de 100 artistas vão participar de espetáculos teatrais e desfiles temáticos, com organização geral da prefeitura local.