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TEMPO PRESENTE

‘Rodas presas’, abram o olho

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Redação
Por Redação
| Atualizada em
Governadoria
Governadoria - Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde

Segundo fontes ouvidas pelo Grupo A TARDE, o próximo mandato da gestão estadual, que está sendo chamado nos bastidores de “Governo Jerônimo 2”, pretende implementar uma nova dinâmica na continuidade da administração estadual. A expectativa é de que essas mudanças para aprimorar a gestão possam vir a atingir alguns servidores do quadro que estejam sendo considerados pouco alinhados ao ritmo geral do restante da máquina. Para os que, pela postura, estão sendo chamados de “rodas presas”, e parecem não dispostos a evoluir, o recado dado é direto: talvez seja hora de começar a organizar a gaveta.

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