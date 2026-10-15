SDE fortalece mercado de cacau e chocolate

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Mais emprego, mais renda e novos mercados para o chocolate do sul da Bahia. Esses são os efeitos projetados a partir de encontro promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE).

A reunião tratou do fortalecimento da cadeia produtiva do cacau e chocolate em Itabuna, com foco no beneficiamento da produção regional. A proposta alcança mais de dez associações de produtores locais.

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Participaram junto à equipe de trabalho da SDE, representantes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna.

A articulação busca fortalecer a agroindústria, visando acessar mercados nacionais e internacionais. Segundo o secretário da SDE, João Carlos Oliveira, a iniciativa conecta desenvolvimento econômico e agricultura familiar:

– Esse movimento contribui para geração de emprego e renda, fortalecendo agricultura familiar e ampliando oportunidades de negócios para associações – afirma João Carlos Oliveira.

Para o secretário, o objetivo consiste em construir condições para essa produção crescer, conquistar novos mercados e, futuramente, alcançar mercado internacional.

– Ao fortalecer a agroindústria do sul da Bahia, criamos oportunidades para toda cadeia produtiva – acrescenta.

No desenho proposto, a UFSB atuará em estudos de mercado, pesquisas sobre variedades, melhoramento genético e boas práticas de cultivo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) vai articular parceiros para capacitação, formação profissional e atração de investimentos.

“Lula representa um Brasil que luta contra a injustiça e a desigualdade, que amplia direitos e que defende a democracia frente ao autoritarismo [da extrema direita]”

Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, em postagem em seus perfis nas chamadas redes sociais

Mulher+Comércio no Sebrae

O Sistema Comércio BA e o Sebrae Bahia realizam na próxima quarta-feira, às 8h30, no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio, o lançamento da edição 2026 do “Mulher+Comércio”.

A iniciativa, maior movimento de empreendedorismo feminino do estado, apresentará sua programação completa voltada à capacitação, à inovação e ao fortalecimento da liderança e autonomia econômica das mulheres nos setores de comércio e serviços.

O encontro marca o início de uma agenda estratégica para estimular o protagonismo feminino na economia baiana.

POUCAS & BOAS

A X Edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié) será aberta hoje com o tema ‘Jequié nas páginas de Emerson Pinto de Araújo e Milton Santos’, ambos pensadores baianos que em 2026 completam 100 anos do nascimento. A partir das 8h a abertura será na Câmara de Vereadores, onde acontecem os demais eventos acadêmicos até sábado. O evento reúne artistas de diferentes áreas da cultura em palestras, debates e apresentações artísticas em diversos espaços da cidade.

Para fortalecer bibliotecas comunitárias e espaços de leitura na Bahia a Fundação Pedro Calmon lançou o Edital Pouso da Palavra que vai contemplar 120 espaços com equipamentos e livros e está com inscrições abertas a partir de hoje. A iniciativa integra o Programa BiblioRede Bahia e é voltada para pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com CNPJ, que administrem diretamente bibliotecas comunitárias, espaços de leitura ou pontos de leitura em todos os 417 municípios do Estado.