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TEMPO PRESENTE

Síndico será celebrado na Casa do Comércio

Confira a coluna Tempo Presente desta quinta-feira (10)

*Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por *Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Presidente da Fecomércio-BA afirmou que os bancos particulares ainda não estão colaborando | Foto: armando avena, fecomercio, crise, pandemia
Presidente da Fecomércio-BA afirmou que os bancos particulares ainda não estão colaborando | Foto: armando avena, fecomercio, crise, pandemia - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Para valorizar esse profissional cada vez mais estratégico nas cidades, o Secovi BA – Sindicato da Habitação – promove no dia 30 de novembro, a partir das 8h, um café da manhã especial em homenagem ao Dia do Síndico.

O encontro, no Espaço Mário Cravo do Edifício Casa do Comércio, começa com as boas-vindas de Kelsor Fernandes, presidente do Secovi BA e do Sistema Comércio BA, também diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

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Empresário do setor imobiliário, Kelsor tem puxado a agenda de modernização e valorização do síndico como gestor profissional. O primeiro painel será sobre Reforma Tributária, com o advogado tributarista Sérgio Couto.

Coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fecomércio e conselheiro municipal de Contribuintes de Camaçari, Couto é sócio fundador do escritório Sérgio Couto Advogados Associados e vai falar sobre o novo sistema de impostos.

Em seguida, a advogada Jamile Vieira fala sobre Direito Condominial. Fundadora do Jamile Vieira Advogados Associados, com mais de 23 anos de experiência, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB-BA e da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ela vai abordar os impactos do fim da escala 6x1.

Cejusc

Outro destaque será a apresentação oficial do Cejusc Imobiliário, o primeiro Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos da Bahia voltado exclusivamente para demandas do mercado imobiliário. Fruto de parceria inédita entre o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o Secovi BA e a Fecomércio BA, o centro vai oferecer mediação e conciliação rápida para conflitos como inadimplência, barulho e obras.

“Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações. (...) No G7 e do G20, os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio”, Lula, presidente, durante discurso na sessão de abertura da COP31, realizada na Turquia

Homenagem a Paulo Britto

A Câmara de Salvador realiza hoje, às 18h, sessão solene de concessão da Medalha Thomé de Souza ao empresário e ativista social Paulo Britto Bittencourt. A honraria representa o mais alto reconhecimento concedido pelo Legislativo soteropolitano a personalidades com relevantes serviços prestados à cidade.

A concessão foi proposta pelo vereador Hélio Ferreira e aprovada após pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças da Casa. Paulo Bittencourt participou ativamente de diversos projetos voltados à saúde. Atualmente é o CEO do Plano Brasil Saúde, operadora de saúde que já soma mais de 50 mil vidas.

POUCAS & BOAS

  • Sob o tema ‘Trajetórias e narrativas ancestrais na letra e no som’ será aberta hoje a quarta edição da Feira Literária de Vitória da Conquista (FliConquista), evento que vai movimentar o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima até domingo. Com envolvimento de leitores, escritores, artistas de diferentes áreas, estudantes, educadores e público em geral, a feira integra o Programa Bahia Literária, a Rede de Feiras e Festas literárias do Estado da Bahia. O evento conta com apoio da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria de Educação da Bahia e de emendas parlamentares.
  • O projeto-piloto ‘Pitch Reverso: Conectando Dores à Inovação’ chega hoje à Camaçari com foco inicial no setor óptico (ligado à visão). Com início às 15h, nos formatos presencial e virtual, o evento movimenta a agência do Sebrae, no Boulevard Shopping. A iniciativa propõe a aproximação entre empreendedores, que enfrentam desafios concretos de mercado, e startups capazes de desenvolver soluções tecnológicas. Realizado pela instituição de educação profissional Famarco, tem apoio da Sedec.
  • Em Barreiras, o I Congresso de Educação nas Trilhas do Cerrado, da Chapada e da Caatinga e a VII Semana de Pedagogia da Uneb, com participação de quatro campi foi aberto oficialmente ontem com a conferência ‘A formação profissional na construção de uma sociedade cada vez mais consciente’, dirigida pelo escritor e professor da Ufob, Valney Rigonato. O evento termina amanhã depois de inúmeras apresentações de trabalhos e discussões.
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Tags

café da manhã Cejusc Imobiliário Dia do Síndico Direito Condominial feira literária Secovi BA

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