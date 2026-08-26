Soberania Digital lança “Decálogo” eleitoral

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A Rede pela Soberania Digital lança hoje, das 20h30 às 22h, o “Decálogo para a Soberania Digital: Propostas para as Eleições 2026”, em formato totalmente online.

O encontro reunirá candidatos, lideranças políticas, pesquisadores, hackers, ativistas e representantes de movimentos sociais para apresentar dez compromissos destinados às candidaturas do próximo pleito nacional.

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As propostas tratam de temas centrais da agenda digital, como inteligência artificial, regulação das grandes plataformas, proteção de dados, conectividade, software livre, infraestrutura digital, educação e direitos no trabalho.

Cada compromisso inclui ações concretas e indicadores a fim de permitir à sociedade monitorar, após as eleições, o cumprimento das medidas assumidas durante a campanha.

O documento parte da concepção de Soberania Digital Popular, orientada pela democracia, pelos direitos humanos, pela autonomia tecnológica e pelo fortalecimento da capacidade pública.

A iniciativa busca enfrentar a dependência das grandes corporações de tecnologia como um desafio estratégico para o Brasil, a América Latina e os países do chamado “Sul Global”.

Entre os nomes confirmados estão José Dirceu, Natália Bonavides, Jones Manoel, Nina da Hora, Jean Wyllys, Maria Marighella, Orlando Silva, Sérgio Amadeu, Ivana Bentes, Nésio Fernandes, Márcia Tiburi e Marivaldo Pereira.

O debate reafirma a urgência de recolocar o controle dos dados e das redes no centro das disputas de poder, transformando a autonomia tecnológica em pauta incontornável para o futuro democrático do País.

ABRE ASPAS

“Quem é que vai enfrentar os desastres naturais? Quem foi para o Rio Grande do Sul colocar R$ 29 bilhões e recuperar a economia que cresceu acima da média nacional? O banco público, o BNDES”

Aloizio Mercadante,presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Museu Geológico online

A inclusão do Museu Geológico da Bahia no acervo virtual do guiademuseus.com.br representa um marco para a difusão científica e a preservação do patrimônio estadual.

Fundado em 1975 no Corredor da Vitória e gerido pela SDE, o primeiro museu científico da Bahia abriga mais de 20 mil itens de geociências e paleontologia, destacando-se o icônico Meteorito Bendegó, de 5.360 kg.

A iniciativa amplia o alcance educativo ao permitir o acesso gratuito e remoto a 14 espaços culturais baianos, descentralizando a cultura e aproximando a sociedade de sua história natural.

POUCAS & BOAS

Uma ação educativa e de integração entre as áreas de saúde e social movimenta hoje o auditório do Centro de Atenção à Mulher Mariana Domingas Santos (CAM), em Itabuna, com foco na Campanha do Agosto Lilás. Com o tema ‘Evidências de Cuidado: Integração da Rede no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher’, o encontro será aberto às 8h e é dirigido aos profissionais da rede. A iniciativa do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna (DPT) conta com parceria das secretarias municipais de Saúde e de Políticas para as Mulheres.

Em Camaçari acontece nesta quarta-feira o 'Seminário Diálogos de Inovação – Aplicações da IA Generativa na Pesquisa Científica: Uma Visão do Sul Global', proporcionando debate sobre os reflexos da Inteligência Artificial Generativa na produção científica. Com início às 9h, no auditório do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), no encontro também estarão em pauta as oportunidades e desafios ligados à utilização destas tecnologias. Com acesso gratuito, o evento é resultado de um trabalho conjunto entre instituições e órgãos locais.