Tradição e futuro na Câmara de Saúde

Assumindo por apanágio a capacidade de a tradição impulsionar o futuro, a Associação Comercial da Bahia (ACB), anunciou para esta quarta-feira o lançamento da Câmara de Saúde da instituição fundada em 1811.

O evento será às 18h, no Hospital Casa de Retiro São Francisco, na Travessa Paulo Afonso, nº 23, Brotas. A nova Câmara da ACB visa articular lideranças, empresários, gestores, profissionais e instituições para fortalecer o setor de saúde.

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O fórum permanente tem como principais objetivos conectar empresários, profissionais e lideranças do setor; discutir oportunidades, desafios e soluções para a saúde no estado; e integrar projetos de saúde, inovação, turismo e bem-estar.

- Será uma honra contar com sua presença neste importante momento para o setor de saúde e para a Bahia - assinam o convite da solenidade de instalação a presidenta da ACB, Isabela Suarez e a coordenadora da Câmara de Saúde, Agnaluce Moreira.

Na mesma solenidade, o Governo da Bahia, via Secretaria de Turismo (Setur-BA), em parceria com a ACB, lança o projeto Bahia Turismo de Saúde, pautado em inovação e cuidados com o bem-estar geral.

O Bahia Turismo de Saúde visa desenvolver um polo de turismo médico e de bem estar, em um mix de saúde, inovação, serviços turísticos e desenvolvimento.

A iniciativa mira a integração entre saúde e trade turístico, capacitando e promovendo a Bahia como destino para tratamentos, bem-estar e procedimentos especializados.

O Estado aposta na rede hospitalar qualificada e na infraestrutura turística para atrair pacientes de outros estados e países, unindo, assim, o turismo recordista em todos os índices à preocupação com a saúde como bem necessário.

ABRE ASPAS

“Faltam poucos dias para a eleição (...) vamos enterrar o bolsonarismo neste País (...) vamos acabar com a escala de trabalho 6x1, para que vocês possam ter mais um dia de descanso”

Lula, presidente, durante comício realizado ontem em Fortaleza, ao lado da chapa governista local.

Tropeiros no cinema

O curta-metragem "Cine Memória no Tropeirismo" foi um dos destaques da 17ª Mostra Cinema Conquista, realizada no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista. A película é resultado da parceria entre a ONG Catrop e a TV Local Cine Vídeo. O filme homenageia Mestre Tança (Francisco Fernando de Oliveira), de mais de 80 anos, em sua estreia na tela grande, além de Dona Almerinda e outros tropeiros da região. A exibição foi precedida pela dupla Isaac & Ismael, de Barra do Choça, com moda de viola, uma das manifestações culturais de maior popularidade apesar de toda sofisticação dos recursos de métrica e rimas ricas.

POUCAS E BOAS

Um curso de Capacitação de Pilotos Agrícolas em Combate Aéreo a Incêndios em Campos e Florestas foi iniciado ontem com aulas teóricas em Luís Eduardo Magalhães, com organização da Aiba e do Iaiba. Exclusivo para pilotos agrícolas de fazendas associadas à instituição, tem 14 comandantes inscritos. A iniciativa prepara os pilotos para uma atuação mais eficiente e segura no enfrentamento às queimadas de grandes proporções.

A 13ª edição da Operação Safra será lançada hoje no Auditório da Aiba, no Complexo Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. Com início às 9h, o encontro é coordenado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e o governo estadual, através da Adab e da Polícia Militar. A iniciativa reforça a segurança no meio rural e garante a ampliação da presença das forças de segurança nas áreas rurais, beneficiando também as comunidades, trabalhadores, prestadores de serviços que circulam pelas estradas e localidades atendidas pela operação.