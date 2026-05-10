Xadrez resgata a lendária Ruth Cardoso

Ruth Volkl Cardoso, Fundadora da FBX | London Chess Congress em iIslington, Reino Unido , 11 de dezembro de1973 - Foto: Reprodução | Federação Baiana de Xadrez

Contar a história de uma baiana pentacampeã brasileira de xadrez e duas vezes campeã das Américas, capaz de conquistar a amizade de Bobby Fischer e dos principais jogadores do mundo, mas desconhecida dos baianos na atualidade.

Esta é a missão da enxadrista Gina Leite ao perceber a lacuna na memória da Bahia, considerando absurdo o apagamento da trajetória de Ruth Cardoso.

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Gina teve o insight ao disputar um torneio dedicado a uma referência feminina do xadrez, no entanto, ao homenagear Ruth Cardoso, nenhuma das competidoras sabia nada dela, exceto o nome.

A cada entrevista e busca documental, a vontade de pesquisar aumenta pela dificuldade de acesso a informações da vida da campeã, personalidade neurodivergente, como é comum no esporte mental.

— Vou a Belmonte dia 14, onde Ruth viveu, para dar palestra na biblioteca Sosígenes Costa e tentar localizar algum parente ou idoso que conviveu com ela e saiba dizer algo confiável — diz Gina Leite, gerente de uma ONG ambientalista.

Gina já sabe que Ruth Cardoso não deixou herdeiro, mas a geração do xadrez dos anos 1980 conviveu com ela, muito querida pela turma, tendo a pesquisadora agradecido a pista de uma fonte, o engenheiro Edson Teixeira.

O fascínio aumenta quando se coteja o tempo de Ruth, no qual ser mulher enxadrista era quase uma história de Dolos, com a atualidade das questões de gênero, sobressaindo-se a revelação Valentina Magalhães, de 13 anos, de Conquista.

São as mulheres as organizadoras do programa Xadrez de Rua, incentivando a formação de pessoas sem acesso à modalidade, embora venha sobrevivendo ao assédio das Inteligências Artificiais.

Tanto quanto possível, nós temos que buscar a não judicialização, a automatização do atendimento a partir de demandas específicas. O médico determina, não é? Gilmar Mendes - ministro do STF em entrevsta ao Poder 360 sobre a judicialização da saúde no Brasil

Morosidade fundiária

Após quase duas décadas de tramitação judicial, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) segue sem concluir a regularização fundiária das comunidades de Ribeirão do Paneleiro, Batalha e Lagoa do Arroz, no sudoeste baiano.

A 11ª Turma do TRF-1 manteve decisão que impõe ao órgão prazo adicional de um ano e multa diária de R$ 500 em caso de novo descumprimento.

O relator, desembargador federal Newton Ramos, reconheceu a omissão do poder público diante da demora.

O caso expõe a lentidão estatal na titulação de territórios tradicionais, entre eles comunidades quilombolas e afro-indígenas ainda à espera de garantia formal de posse.

POUCAS & BOAS

A premiação do Concurso Literário e do Desfile Literário, a partir das 18h de hoje é um dos eventos programados para o encerramento da 4ª Feira Literária de Capim Grosso (Flicg).

Com o tema ‘Entre Rotatórias e Saberes – Vozes da Literatura Ecoando Cultura’, a programação foi aberta na quinta-feira e está agitando a vida artística e cultural da cidade com eventos como lançamento de livros e mesas redondas.

Uma das atrações de hoje é o membro da ABL e da ALB, escritor Antônio Torres, que fará palestra às 14h15. À noite os shows serão com Flaira Ferro e Mateus Zig, dentre outros artistas.

‘No Calor do Meu Colo’ é o tema da exposição da ceramista feirense Maria Silvana, que está em cartaz na Galeria Carlo Barbosa do Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs).

Formada em odontologia, ela faz homenagem póstuma à sua mãe, Milma Carvalho Sampaio. Com entrada gratuita, a visitação está aberta até 18 de junho.

Em Luís Eduardo Magalhães será lançada amanhã a campanha Maio Laranja/2026. Com início às 10h, o evento acontece no auditório da prefeitura, na Praça dos Três Poderes.

A iniciativa tem foco no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e é organizada pela Secretaria Municipal da Cidadania, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

No município as ações visam conscientizar a população para a proteção da infância e da adolescência, estimular denúncias e acompanhar situações de violação de direitos.