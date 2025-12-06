CASEIRO
3 dicas simples com vinagre para deixar seu ferro de passar como novo
Além das manutenções mensais de limpeza, esses truques colaboram para a praticidade no dia a dia
Não sabe como salvar seu ferro de passar? Esses três truques caseiros vão acabar com resíduos e manchas que parecem impossíveis de remover. Com o uso constante, a evaporação e possíveis entupimentos, o eletrodoméstico acaba se desgastando e, com o tempo, pode até deixar de funcionar adequadamente.
Esses truques com vinagre branco, quando usado de forma correta, se torna uma alternativa simples, barata e eficiente, sem comprometer o aparelho.
Além das manutenções mensais de limpeza, esses truques colaboram para a praticidade no dia a dia. Confira as dicas ensinadas pela Britânia!
Leia Também:
Veja os 3 truques com vinagre
- Água e vinagre branco
Para limpar a base fria do ferro, misture dois terços de água com um terço de vinagre branco. Aplique a solução suavemente com uma esponja macia e, depois, retire o excesso com um pano úmido.
É essencial nunca usar produtos como lixas, escovas duras ou solventes, pois o fabricante alerta que esses itens podem danificar o revestimento da base.
- Sal e vinagre branco
Aqueça levemente o vinagre branco e misture com sal. Usando um pano macio e úmido, aplique a solução sobre a base do ferro e esfregue suavemente.
Esse truque devolve o brilho natural ao metal sem oferecer risco ao material.
- Vinagre e bicarbonato
Para sujeiras mais difíceis, prepare uma pasta de bicarbonato de sódio com vinagre branco. Aplique nas áreas sujas e esfregue com um pano até que a sujeira se solte.
A mistura é indicada para bases antiaderentes e não causa danos ao revestimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes