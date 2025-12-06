Menu
HOME > COMPORTAMENTO
CASEIRO

3 dicas simples com vinagre para deixar seu ferro de passar como novo

Além das manutenções mensais de limpeza, esses truques colaboram para a praticidade no dia a dia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 19:54 h
Esses três truques caseiros vão acabar com resíduos e manchas que parecem impossíveis de remover
Não sabe como salvar seu ferro de passar? Esses três truques caseiros vão acabar com resíduos e manchas que parecem impossíveis de remover. Com o uso constante, a evaporação e possíveis entupimentos, o eletrodoméstico acaba se desgastando e, com o tempo, pode até deixar de funcionar adequadamente.

Esses truques com vinagre branco, quando usado de forma correta, se torna uma alternativa simples, barata e eficiente, sem comprometer o aparelho.

Além das manutenções mensais de limpeza, esses truques colaboram para a praticidade no dia a dia. Confira as dicas ensinadas pela Britânia!

Veja os 3 truques com vinagre

  • Água e vinagre branco

Para limpar a base fria do ferro, misture dois terços de água com um terço de vinagre branco. Aplique a solução suavemente com uma esponja macia e, depois, retire o excesso com um pano úmido.

É essencial nunca usar produtos como lixas, escovas duras ou solventes, pois o fabricante alerta que esses itens podem danificar o revestimento da base.

  • Sal e vinagre branco

Aqueça levemente o vinagre branco e misture com sal. Usando um pano macio e úmido, aplique a solução sobre a base do ferro e esfregue suavemente.

Esse truque devolve o brilho natural ao metal sem oferecer risco ao material.

  • Vinagre e bicarbonato

Para sujeiras mais difíceis, prepare uma pasta de bicarbonato de sódio com vinagre branco. Aplique nas áreas sujas e esfregue com um pano até que a sujeira se solte.

A mistura é indicada para bases antiaderentes e não causa danos ao revestimento.

x