Antecipe-se: o que você precisa fazer hoje para aproveitar a Black Friday

Dicas essenciais para se preparar e economizar na Black Friday 2025 - Foto: Freepik

A Black Friday 2025 acontece no dia 28 de novembro, mas muitas lojas já iniciam promoções no começo do mês. Para aproveitar ao máximo as ofertas sem cair em armadilhas, é preciso planejamento. Afinal, nem todo desconto é tão vantajoso quanto parece.

Segundo o Relatório da Black Friday 2024, elaborado pela Opinion Box, 66% dos consumidores pretendem comprar algum produto na data. Entre os itens mais desejados estão TVs, celulares, videogames, roupas, eletrodomésticos e acessórios. Mas, diante da concorrência acirrada e do marketing agressivo, é essencial se preparar.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Pesquise com antecedência os produtos

Antes de clicar em “comprar”, faça uma pesquisa detalhada sobre o produto e a loja. Leia avaliações, assista resenhas em vídeo e salve comparativos. Assim, você garante que o desconto realmente vale a pena e evita arrependimentos.

2. Acompanhe o histórico de preços

Use comparadores como Buscapé, Zoom, Já Cotei e CupoNation para monitorar os valores. Muitos consumidores caem no truque do “metade do dobro”, quando o preço sobe semanas antes e cai na Black Friday para simular desconto.

3. Revise e configure suas contas online

Durante a Black Friday, sites ficam sobrecarregados e produtos esgotam rápido. Para ganhar tempo, crie suas contas com antecedência e deixe salvos dados de pagamento e endereço. Outra dica é assinar newsletters, que muitas vezes oferecem acesso antecipado e cupons exclusivos.

4. Compare preços em diferentes lojas

Não dependa de apenas um site. Faça uma lista de lojistas confiáveis que vendem o mesmo produto. Assim, se um item esgotar, você já terá opções alternativas.

5. Estabeleça um orçamento

O excesso de promoções pode levar ao consumo por impulso. Para evitar prejuízos, defina um limite de gastos e coloque na ponta do lápis suas despesas, salário e até o décimo terceiro. Comprar consciente é a melhor forma de aproveitar a data.

6. Fique atento a golpes

Golpistas também aproveitam a Black Friday para aplicar fraudes. Desconfie de preços muito abaixo da média, verifique se o site é seguro (cadeado ao lado do endereço) e evite clicar em links enviados por e-mail ou redes sociais.

7. Use cupons e cashback

Além dos descontos das lojas, procure cupons e plataformas de cashback, que devolvem parte do valor da compra. Essa pode ser a diferença entre pagar mais caro ou realmente economizar.

8. Atenção ao frete e à política de trocas

Frete elevado pode anular qualquer desconto. Se possível, opte pela retirada em loja. Também confira as condições de troca, já que algumas empresas modificam regras durante o período promocional. A Black Friday é uma oportunidade real de economizar, mas exige cuidado. Planejamento, pesquisa e atenção às ofertas são os principais aliados para evitar frustrações.