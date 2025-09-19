COMPRAS
Antecipe-se: o que você precisa fazer hoje para aproveitar a Black Friday
Descubra como se preparar para as compras e garantir descontos reais com segurança
Por Isabela Cardoso
A Black Friday 2025 acontece no dia 28 de novembro, mas muitas lojas já iniciam promoções no começo do mês. Para aproveitar ao máximo as ofertas sem cair em armadilhas, é preciso planejamento. Afinal, nem todo desconto é tão vantajoso quanto parece.
Segundo o Relatório da Black Friday 2024, elaborado pela Opinion Box, 66% dos consumidores pretendem comprar algum produto na data. Entre os itens mais desejados estão TVs, celulares, videogames, roupas, eletrodomésticos e acessórios. Mas, diante da concorrência acirrada e do marketing agressivo, é essencial se preparar.
1. Pesquise com antecedência os produtos
Antes de clicar em “comprar”, faça uma pesquisa detalhada sobre o produto e a loja. Leia avaliações, assista resenhas em vídeo e salve comparativos. Assim, você garante que o desconto realmente vale a pena e evita arrependimentos.
2. Acompanhe o histórico de preços
Use comparadores como Buscapé, Zoom, Já Cotei e CupoNation para monitorar os valores. Muitos consumidores caem no truque do “metade do dobro”, quando o preço sobe semanas antes e cai na Black Friday para simular desconto.
3. Revise e configure suas contas online
Durante a Black Friday, sites ficam sobrecarregados e produtos esgotam rápido. Para ganhar tempo, crie suas contas com antecedência e deixe salvos dados de pagamento e endereço. Outra dica é assinar newsletters, que muitas vezes oferecem acesso antecipado e cupons exclusivos.
4. Compare preços em diferentes lojas
Não dependa de apenas um site. Faça uma lista de lojistas confiáveis que vendem o mesmo produto. Assim, se um item esgotar, você já terá opções alternativas.
5. Estabeleça um orçamento
O excesso de promoções pode levar ao consumo por impulso. Para evitar prejuízos, defina um limite de gastos e coloque na ponta do lápis suas despesas, salário e até o décimo terceiro. Comprar consciente é a melhor forma de aproveitar a data.
6. Fique atento a golpes
Golpistas também aproveitam a Black Friday para aplicar fraudes. Desconfie de preços muito abaixo da média, verifique se o site é seguro (cadeado ao lado do endereço) e evite clicar em links enviados por e-mail ou redes sociais.
7. Use cupons e cashback
Além dos descontos das lojas, procure cupons e plataformas de cashback, que devolvem parte do valor da compra. Essa pode ser a diferença entre pagar mais caro ou realmente economizar.
8. Atenção ao frete e à política de trocas
Frete elevado pode anular qualquer desconto. Se possível, opte pela retirada em loja. Também confira as condições de troca, já que algumas empresas modificam regras durante o período promocional. A Black Friday é uma oportunidade real de economizar, mas exige cuidado. Planejamento, pesquisa e atenção às ofertas são os principais aliados para evitar frustrações.
