COMPORTAMENTO
Passageiros de ônibus vão ganhar Coca-Cola gelada toda sexta-feira
Medida busca valorizar os passageiros que utilizam diariamente o transporte coletivo
Por Isabela Cardoso
Sexta-feira, fim de expediente, ônibus lotado e cansaço acumulado. Em Sorocaba, esse cenário vai ganhar um detalhe inesperado: passageiros da linha expressa vão receber uma Coca-Cola gelada, totalmente de graça, durante quatro semanas seguidas.
O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) na última segunda-feira, 15, por meio das redes sociais. A medida, segundo o Diário do Litoral, busca valorizar os passageiros que utilizam diariamente o transporte coletivo e fortalecer a relação entre a gestão municipal e a população.
Leia Também:
Linha expressa de Sorocaba já é a mais equipada da cidade
A iniciativa será aplicada na linha que liga os Terminais São Paulo e Santo Antônio, considerada a mais moderna da cidade. Os veículos contam com ar-condicionado, wi-fi gratuito, tablets embarcados e entradas USB para carregar aparelhos eletrônicos.
A tarifa convencional custa R$ 4,40, mas estudantes têm gratuidade em qualquer dia da semana, e os usuários do Cartão Social não pagam passagem em domingos e feriados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes