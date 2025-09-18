Passageiros de ônibus vão ganhar Coca-Cola gelada toda sexta-feira

Latinhas de coca-cola - Foto: Unsplash

Sexta-feira, fim de expediente, ônibus lotado e cansaço acumulado. Em Sorocaba, esse cenário vai ganhar um detalhe inesperado: passageiros da linha expressa vão receber uma Coca-Cola gelada, totalmente de graça, durante quatro semanas seguidas.

O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) na última segunda-feira, 15, por meio das redes sociais. A medida, segundo o Diário do Litoral, busca valorizar os passageiros que utilizam diariamente o transporte coletivo e fortalecer a relação entre a gestão municipal e a população.

Linha expressa de Sorocaba já é a mais equipada da cidade

A iniciativa será aplicada na linha que liga os Terminais São Paulo e Santo Antônio, considerada a mais moderna da cidade. Os veículos contam com ar-condicionado, wi-fi gratuito, tablets embarcados e entradas USB para carregar aparelhos eletrônicos.

A tarifa convencional custa R$ 4,40, mas estudantes têm gratuidade em qualquer dia da semana, e os usuários do Cartão Social não pagam passagem em domingos e feriados.