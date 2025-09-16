Menu
ZONA PET

Descubra o que a raça do seu pet diz sobre sua personalidade

A raça do seu pet pode revelar mais sobre você do que imagina

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/09/2025 - 18:39 h
Border Collie
Border Collie -

Muito além da fofura ou da praticidade, a escolha da raça do seu pet pode carregar pistas sobre a sua própria personalidade. Estudos em psicologia animal mostram que as preferências por cães ou gatos de determinados perfis estão ligadas a traços de comportamento humano — desde a forma como nos relacionamos até a maneira como buscamos afeto ou segurança.

Pesquisadores destacam que pessoas extrovertidas tendem a se identificar com cães mais sociáveis, enquanto perfis introspectivos escolhem animais independentes ou de menor porte. A relação, embora curiosa, pode dizer bastante sobre como cada tutor enxerga o mundo e interage com ele.

Labrador: companheirismo e estabilidade

| Foto: Rosa Jay | Shutterstock
| Foto: Rosa Jay | Shutterstock

Quem tem um Labrador geralmente valoriza a vida em comunidade. Essa raça costuma atrair pessoas calorosas, receptivas e que enxergam na família — seja humana ou animal — um pilar essencial.

  • Gostam de vínculos duradouros.
  • Prezam por rotinas seguras.
  • Se sentem bem em ambientes cheios de afeto.

Chihuahua: independência e proteção

| Foto: Patas da Casa/Reprodução
| Foto: Patas da Casa/Reprodução

Pequeno no tamanho, mas cheio de personalidade, o Chihuahua costuma ser escolhido por quem tem um forte senso de individualidade.

  • São tutores seletivos e leais a poucos vínculos.
  • Preferem ambientes íntimos e controlados.
  • Tendem a ser cautelosos com estranhos.

Border Collie: foco e intensidade

| Foto: : Aneta Jungerova | Shutterstock
| Foto: : Aneta Jungerova | Shutterstock

Dono de uma energia inesgotável e reconhecido pela inteligência, o Border Collie atrai pessoas que buscam desafios e não se contentam com o básico.

  • Gostam de disciplina e rotina bem definida.
  • São analíticos e autocríticos.
  • Precisam de estímulo mental constante.

Encontrando o pet ideal para o seu estilo de vida

Mais do que uma afinidade instantânea, escolher a raça certa envolve reconhecer o seu próprio ritmo de vida. Animais muito ativos podem não se adaptar bem a rotinas sedentárias, enquanto cães sociáveis são ideais para quem gosta de estar cercado de gente. Já os pets mais independentes combinam com tutores que valorizam silêncio e privacidade.

No fim, entender essa conexão não significa limitar suas escolhas, mas enxergar como cada relação pode ser mais leve e duradoura quando tutor e pet caminham no mesmo compasso

cachorro Comportamento pet psicologia

