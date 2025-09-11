Menu
ZONA PET
ZONA PET

Dermatite seborreica: conheça doença que assusta tutores e causa odor

Veterinário diz que há cura para a doença desde que haja um diagnóstico preciso

11/09/2025 - 9:18 h
Cachorro sendo atendido em clínica veterinária (ilustração) -

Os cuidados com os pelos dos pets são sempre um ponto de grande atenção para os tutores e grande procura nos consultórios. Uma das doenças que chama atenção é a dermatite seborreica.

Ao portal Metrópoles, o médico veterinário Thiago Borba disse que a doença pode ter causas genéticas ou surgir como consequência de outras doenças. “As afecções dermatológicas representam um verdadeiro desafio para tutores e médicos veterinários. Isso não é diferente com a dermatite seborreica canina”, destacou o veterinário.

Segundo Borba, os sinais mais comuns da dermatite são vermelhidão da pele, queda de pelos, coceira intensa e até mesmo secreções. Há também um odor forte que deixa os tutores preocupados.

“Começa com vermelhidão, com coceira ou não. Além da vermelhidão e do prurido, a descamação é um sinal comum dela”, explicou. Borba diz ainda que há uma mudança visível da pele além do desconforto para o animal.

O veterinário contou que, apesar da preocupação, a doença tem cura. “Sim, existe cura se bem diagnosticada e tratada”, alertou o veterinário. Para tratar a doença é preciso fazer um diagnóstico preciso feio por um especialista em dermatologia. O tratamento inclui o uso de xampus específicos, o controle ambiental e, muitas vezes, o tratamento de doenças secundárias.

“É preciso identificar a origem através de exames com um especialista em dermatologia. O tratamento pode incluir o uso de xampus específicos e o manejo do ambiente. Muitas vezes é necessário tratar outras doenças secundárias que se aproveitam da infecção”, orientou o veterinário.

Ver todas

