Confira as 15 raças de gatos mais inteligentes
Especialistas detalham os benefícios de ter um gato inteligente em casa
Por Redação
Os pets no Brasil e no mundo são um grande refúgio e companhia, mas para além disso os animais demonstram características de uma inteligência peculiar. Alguns especialistas no tema fizeram uma lista com as 15 raças de gatos mais inteligentes. As informações são do Correio Braziliense.
Siamês: Conhecido por sua sociabilidade e capacidade de aprender truques.
Burmês: Comparado a cães por sua lealdade e brincadeiras interativas.
Turkish Angora: Admirado por sua beleza e capacidade de resolver quebra-cabeças.
Características dos gatos Siamês
Longos e esbeltos, é uma raça extrovertida, brincalhona e curiosa. Além de serem amorosos, eles exigem muito tempo de interação. O Siamês é conhecido por ser muito vocal, com a habilidade de “falar”.
Burmês
Os Burmês, originários de Mianmar, são afetuosos e espirituosos, frequentemente comparados a cães por sua natureza amigável. Eles podem até mesmo participar de brincadeiras como “buscar”.
Turkish Angora
Com uma presença elegante, o Turkish Angora é famoso por sua inteligência e habilidades de resolução de problemas. Esses gatos são energéticos e dedicam-se aos seus humanos, podendo ser bem exigentes por atenção.
Balinese
Desenvolvido nos EUA, o Balinese surgiu nos anos 1940 e é uma variação do Siamês, conhecido por adorar a companhia humana e ser bastante ativo. Também ganham o título de gatos “falantes” e costumam aprender rotinas como ninguém.
Persian
Raça que demonstra bastante tranquilidade, os Persians são estrategistas natos em busca do melhor local para descansar. Apesar de sua pelagem glamourosa exigir frequente manutenção, sua personalidade dócil os faz ótimos companheiros.
Abyssinian
Os Abyssinians, historicamente associados ao Egito, são na verdade originários do sudeste asiático. São uma excelente escolha para lares com crianças que brincam muito, graças à sua curiosidade constante e independência.
Korat
No folclore tailandês, o Korat é associado à boa sorte. Cativantes e perspicazes, conseguem se adaptar facilmente ao humor de seus donos, sendo uma companhia leal.
Cornish Rex
O Cornish Rex oferece uma aparência distinta com seu pelo ondulado e traços faciais marcantes. Eles se destacam por sua energia ilimitada e são facilmente treinados.
Bengal
Desenvolvidos a partir da mistura entre gatos-leopardos asiáticos e gatos domésticos, os Bengals possuem alta energia e inteligência. Sua aparência exótica e amor por água os faz queridos por donos experientes.
Savannah
Com grandes orelhas e um padrão de pelagem manchada, o Savannah requer uma quantidade significativa de estímulo e espaço, ideal para donos ativos.
Havana Brown
Resultado do cruzamento entre Siamês e gatos pretos, o Havana Brown oferece uma personalidade cativante, se adaptando bem tanto aos humanos quanto a outros animais de estimação.
Singapura
O menor de todos, o Singapura é ao mesmo tempo forte e curioso, adaptando-se bem a ambientes menores.
Scottish Fold
Com suas orelhas dobradas e olhos expressivos, o Scottish Fold é fácil de treinar e ama truques. Embora amigável, ele precisa de atenção regular para evitar problemas de saúde.
Japanese Bobtail
Com uma história rica na cultura japonesa, o Japanese Bobtail é conhecido como um gatinho de boa sorte. Eles são ágeis e amam brincar.
Tonkinese
Tonkinese é extrovertido e sempre em sintonia com as emoções de seus donos. Estes gatos desfrutam de uma vida social ativa, interagindo bem com crianças e visitantes.
Entenda os benefícios de ter um gato inteligente
- Desenvolver brincadeiras interativas e aprofundar laços afetivos.
- Manter entretenimento constante através de sua curiosidade.
- Exigir estímulos mentais para se manterem felizes e saudáveis.
- Se está pensando em adicionar um novo felino à sua família, considere uma dessas raças inteligentes, que certamente trarão muita diversão e companheirismo ao seu lar.
