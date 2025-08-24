Confira as 15 raças de gatos mais inteligentes

Espécies de gatos (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Os pets no Brasil e no mundo são um grande refúgio e companhia, mas para além disso os animais demonstram características de uma inteligência peculiar. Alguns especialistas no tema fizeram uma lista com as 15 raças de gatos mais inteligentes. As informações são do Correio Braziliense.

Siamês: Conhecido por sua sociabilidade e capacidade de aprender truques.

Burmês: Comparado a cães por sua lealdade e brincadeiras interativas.

Turkish Angora: Admirado por sua beleza e capacidade de resolver quebra-cabeças.

Características dos gatos Siamês

Longos e esbeltos, é uma raça extrovertida, brincalhona e curiosa. Além de serem amorosos, eles exigem muito tempo de interação. O Siamês é conhecido por ser muito vocal, com a habilidade de “falar”.

Burmês

Os Burmês, originários de Mianmar, são afetuosos e espirituosos, frequentemente comparados a cães por sua natureza amigável. Eles podem até mesmo participar de brincadeiras como “buscar”.

Turkish Angora

Com uma presença elegante, o Turkish Angora é famoso por sua inteligência e habilidades de resolução de problemas. Esses gatos são energéticos e dedicam-se aos seus humanos, podendo ser bem exigentes por atenção.

Balinese

Desenvolvido nos EUA, o Balinese surgiu nos anos 1940 e é uma variação do Siamês, conhecido por adorar a companhia humana e ser bastante ativo. Também ganham o título de gatos “falantes” e costumam aprender rotinas como ninguém.

Persian

Raça que demonstra bastante tranquilidade, os Persians são estrategistas natos em busca do melhor local para descansar. Apesar de sua pelagem glamourosa exigir frequente manutenção, sua personalidade dócil os faz ótimos companheiros.

Abyssinian

Os Abyssinians, historicamente associados ao Egito, são na verdade originários do sudeste asiático. São uma excelente escolha para lares com crianças que brincam muito, graças à sua curiosidade constante e independência.

Korat

No folclore tailandês, o Korat é associado à boa sorte. Cativantes e perspicazes, conseguem se adaptar facilmente ao humor de seus donos, sendo uma companhia leal.

Cornish Rex

O Cornish Rex oferece uma aparência distinta com seu pelo ondulado e traços faciais marcantes. Eles se destacam por sua energia ilimitada e são facilmente treinados.

Bengal

Desenvolvidos a partir da mistura entre gatos-leopardos asiáticos e gatos domésticos, os Bengals possuem alta energia e inteligência. Sua aparência exótica e amor por água os faz queridos por donos experientes.

Savannah

Com grandes orelhas e um padrão de pelagem manchada, o Savannah requer uma quantidade significativa de estímulo e espaço, ideal para donos ativos.

Havana Brown

Resultado do cruzamento entre Siamês e gatos pretos, o Havana Brown oferece uma personalidade cativante, se adaptando bem tanto aos humanos quanto a outros animais de estimação.

Singapura

O menor de todos, o Singapura é ao mesmo tempo forte e curioso, adaptando-se bem a ambientes menores.

Scottish Fold

Com suas orelhas dobradas e olhos expressivos, o Scottish Fold é fácil de treinar e ama truques. Embora amigável, ele precisa de atenção regular para evitar problemas de saúde.

Japanese Bobtail

Com uma história rica na cultura japonesa, o Japanese Bobtail é conhecido como um gatinho de boa sorte. Eles são ágeis e amam brincar.

Tonkinese

Tonkinese é extrovertido e sempre em sintonia com as emoções de seus donos. Estes gatos desfrutam de uma vida social ativa, interagindo bem com crianças e visitantes.

Entenda os benefícios de ter um gato inteligente