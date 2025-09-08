A maior decepção de um golden retriever: ele achou que uma estátua jogaria a bolinha

Leo, golden retriever de apenas 3 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Leo, um golden retriever de apenas 3 anos, que vive em Denver, no Colorado (EUA), protagonizou uma cena fofa e engraçada durante um passeio no parque. O que parecia ser um momento de diversão acabou se tornando uma das maiores decepções de sua vida canina.

Enquanto caminhava, Leo avistou um “homem” segurando nada menos que seu brinquedo favorito: uma bolinha de tênis. Animado, o cão correu até ele, abanou o rabo e se posicionou na expectativa do arremesso. O que Leo não sabia é que seu novo “amigo” era, na verdade, apenas uma estátua.

Frustrado por não receber a atenção esperada, o cachorro insistiu em chamar o “homem” para brincar, mas a falta de resposta o deixou desapontado.

Entenda o caso:

A cena foi registrada pela tutora de Leo, que compartilhou o vídeo nas redes sociais com a legenda: “Leo está aprendendo da maneira mais difícil o quão irritante é quando alguém não escuta quando você diz ‘solta’.”

O vídeo viralizou e conquistou os amantes de animais, que entraram na brincadeira.

“Ok, escuta, não importa se você é uma estátua, um manequim ou está em coma. Quando um cachorro quer que você jogue uma bola, VOCÊ JOGA A MALDITA BOLA!!”, comentou um internauta.

“Gosto de como ele se vira para o cachorro-estátua como se dissesse: ‘O que há com esse cara?’”, escreveu outro.

Diante da repercussão, a tutora de Leo agradeceu o carinho recebido e garantiu que o golden já superou o episódio: “O Leo está muito, muito grato por todo o carinho que está recebendo! Ele também quer que todos saibam que perdoou a estátua, então não precisa ser removida!”

Estátuas: o maior “inimigo” dos cães

Leo não é o único cachorro a ter o coração partido por estátuas. Episódios parecidos já viralizaram na internet, mostrando que esses “seres de pedra” podem enganar facilmente os peludos mais sociáveis.

Um exemplo é Arlo, que se emocionou ao ver uma estátua em tamanho real do Papai Noel. Feliz com o encontro, ele abanou o rabo e tentou interagir, mas não recebeu carinho algum. Após insistir sem sucesso, acabou chorando de frustração em pleno Natal.

“Ele está tipo: ‘Me acaricie agora!’”, brincou um usuário. Outro comentou: “Por que esse cara não me dá atenção? Eu fui bonzinho o ano todo!”

Outro caso curioso foi o de Winter, uma border collie da Austrália. Durante um passeio, ela se encantou com uma série de estátuas em formato humano e tentou interagir com todas. Animada, abanava o rabo e buscava carinho, mas nenhuma “pessoa” correspondeu.

“Se eu fosse uma estátua, simplesmente teria ganhado vida para acariciar seu cachorro”, disse uma internauta. Outra resumiu bem a situação com uma frase que parece traduzir o pensamento dos cães: “Se não é amigo, por que tem formato de amigo?”