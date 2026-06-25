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SOFT SKILLS

Bahia lidera busca por cursos de soft skills e supera média nacional

Comunicação, criatividade e resolução de problemas estão entre as principais soft skills buscadas

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
| Atualizada em
Bahia é o estado com mais busca por habilidades comportamentais entre os profissionais
Bahia é o estado com mais busca por habilidades comportamentais entre os profissionais - Foto: Freepik/Magnific

Uma pesquisa voltada para o número de inscrições em cursos de soft skills constatou que a Bahia é o estado com maior número de profissionais que buscam essas qualificações. Segundo os resultados, a média de matrículas é de 27% para os baianos, quase o dobro da média nacional, de 14%.

Soft skills é o termo voltado para as habilidades comportamentais humanas que podem ser desenvolvidas ao longo da trajetória profissional e que ganham cada vez mais relevância nos processos seletivos e na competitividade do mercado de trabalho.

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De acordo com os resultados da pesquisa, “Os dados mostram que os profissionais da Bahia entendem bem a importância do desenvolvimento de habilidades humanas. Essa é uma demanda do mercado, e quem correr atrás disso vai se destacar", afirma Joca Oliveira, CEO da Unico Skill, empresa responsável pelo estudo.

“Com a inteligência artificial tão presente no dia a dia das empresas, é fundamental que os profissionais que vão operar essa tecnologia tenham habilidades que a IA não substitui", acrescenta ele.

Entre as soft skills mais procuradas pelos baianos estão comunicação e oratória; produtividade e gestão do tempo; atendimento ao cliente; trabalho em equipe e colaboração; e carreira e protagonismo.

Sobre a pesquisa

Os dados coletados pela Unico Skill englobam cerca de 150 das maiores empresas do Brasil, com operações nacionais e regionais, como Bradesco, iFood, Solar Coca-Cola, Bayer, Farmácia Pague Menos, Ypê, entre outras, que somam mais de 200 mil colaboradores em todo o país.

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Jovens em destaque

Os profissionais baianos da geração Z (pessoas nascidas entre 1997 e 2012) são os que mais procuram aprimorar as soft skills. A média nacional é de 23% das inscrições em cursos dessas áreas, enquanto na Bahia este número é de 36%.

Por outro lado, os baianos nascidos entre 1981 e 1996 procuram menos essas qualificações quando comparado a média nacional: 56% para a Bahia e 64% para os brasileiros.

Outro dado revelado é que as pessoas solteiras no estado também ultrapassam a média nacional de busca por soft skills. 52% do público solteiro faz parte das turmas desses cursos na Bahia, contra 25% no âmbito nacional.

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Pesquisa profissionais baianos soft skills

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