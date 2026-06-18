São João saudável: veja como curtir as comidas típicas sem culpa

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Resistir aos pratos deliciosos do São João é quase um pecado! Mas como aproveitar a culinária junina sem abrir mão da saúde?

As comidas típicas das festas juninas podem ser bastante calóricas a depender do modo de preparo. Quando consumidas em exagero, como acontece maioria das vezes, elas podem causar grandes consequências como intoxicação alimentar e excesso de peso, além do agravamento de doenças como diabetes, colesterol e problemas renais.

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Mas em um mês onde existem, no mínimo, três períodos comemorativos, Santo Antônio, São João e São Pedro, com o acréscimo da Copa do Mundo este ano, é difícil manter uma alimentação saudável e equilibrada.

Por isso, o portal A TARDE selecionou algumas dicas para comer bem nesse São João:

Cuidados com o modo de preparo

Evite alimentos ultra processados como salsicha, presuntos, sorvetes, refrigerantes e bolos industrializados. Dê preferência aos alimentos in natura como milho, coco e mandioca;

como salsicha, presuntos, sorvetes, refrigerantes e bolos industrializados. Dê preferência aos alimentos in natura como milho, coco e mandioca; Utilize com moderação o açúcar, a gordura e o sal;

o açúcar, a gordura e o sal; Faça a pipoca na panela e não no microondas, utilizando menos óleo;

e não no microondas, utilizando menos óleo; Prefira temperos naturais para preparar carnes, frangos e outras comidas de panela;

Evite exageros

Siga o truque dos três pratos: Selecione até três pratos que realmente queira experimentar e coma em porções menores;

Selecione até três pratos que realmente queira experimentar e coma em porções menores; Faça pausas entre os pratos: Após cada prato, faça uma pequena pausa. Isso dá tempo de processamento ao cérebro e evita repetir sem necessidade;

Após cada prato, faça uma pequena pausa. Isso dá tempo de processamento ao cérebro e evita repetir sem necessidade; Beba mais água: a hidratação é essencial para manter o equilíbrio do corpo;

a hidratação é essencial para manter o equilíbrio do corpo; Coma fibras e proteínas em primeiro lugar: Comece a comer pelos pratos com mais fibras e proteínas, como espiga de milho, caldinho de feijão, espetinho magro: eles amortecem o índice glicêmico dos doces que virão;

Comece a comer pelos pratos com mais fibras e proteínas, como espiga de milho, caldinho de feijão, espetinho magro: eles amortecem o índice glicêmico dos doces que virão; Reduza o consumo de álcool: a moderação faz com que você aproveite sem deixar de cuidar do seu organismo.

Diante de todas essas dicas, não se esqueça de aproveitar e comer sem culpa!

As festas juninas são momentos de valorização da identidade cultural e de diversão entre familiares e amigos. A alimentação deve ser um processo que gere satisfação, comer com culpa pode levar a ter ainda mais desejo pela comida e ao corpo fazer uma má digestão.

Portanto, relaxe, diminua o estresse, tenha interações sociais prazerosas e cuide da sua saúde com consciência.