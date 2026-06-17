Solange Almeida faz show gratuito no São João de Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Solange Almeida se apresentará durante os festejos de São João, neste domingo, 21, às 16h30, na Barra, em Salvador. O evento gratuito será realizado nas proximidades do Forte de Santa Maria e integra a programação cultural da capital baiana.

Natural de Alagoinhas, na Bahia, Solange é considerada uma das principais vozes do forró brasileiro.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A artista ficou conhecida por sucessos como "Correndo Atrás de Mim" e "Fiquei Sabendo". No show em Salvador, ela apresentará ao público o repertório do projeto "Sol João", com clássicos do forró e músicas que marcaram sua carreira.

Iniciativa Boticário

A ação faz parte da campanha "O São João é a Nossa Casa", promovida pelo Boticário, e celebra a maior festa popular do país.



Serviço

Apresentação de Solange Almeida com o Boticário

Quando: Domingo, 21 de junho

Horário: A partir das 16h30

Onde: Av. Sete de Setembro, n° 3855 - Barra (próximo ao Forte de Santa Maria)