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SÃO JOÃO

Solange Almeida faz show gratuito no São João de Salvador

Cantora está entre as principais vozes do forró

Agatha Victoria Reis
Por
Solange Almeida
Solange Almeida - Foto: Reprodução| Instagram

Solange Almeida se apresentará durante os festejos de São João, neste domingo, 21, às 16h30, na Barra, em Salvador. O evento gratuito será realizado nas proximidades do Forte de Santa Maria e integra a programação cultural da capital baiana.

Natural de Alagoinhas, na Bahia, Solange é considerada uma das principais vozes do forró brasileiro.

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A artista ficou conhecida por sucessos como "Correndo Atrás de Mim" e "Fiquei Sabendo". No show em Salvador, ela apresentará ao público o repertório do projeto "Sol João", com clássicos do forró e músicas que marcaram sua carreira.

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Iniciativa Boticário

A ação faz parte da campanha "O São João é a Nossa Casa", promovida pelo Boticário, e celebra a maior festa popular do país.

Serviço

  • Apresentação de Solange Almeida com o Boticário
  • Quando: Domingo, 21 de junho
  • Horário: A partir das 16h30
  • Onde: Av. Sete de Setembro, n° 3855 - Barra (próximo ao Forte de Santa Maria)
  • Gratuito
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