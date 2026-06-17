SÃO JOÃO
Solange Almeida faz show gratuito no São João de Salvador
Cantora está entre as principais vozes do forró
Solange Almeida se apresentará durante os festejos de São João, neste domingo, 21, às 16h30, na Barra, em Salvador. O evento gratuito será realizado nas proximidades do Forte de Santa Maria e integra a programação cultural da capital baiana.
Natural de Alagoinhas, na Bahia, Solange é considerada uma das principais vozes do forró brasileiro.
A artista ficou conhecida por sucessos como "Correndo Atrás de Mim" e "Fiquei Sabendo". No show em Salvador, ela apresentará ao público o repertório do projeto "Sol João", com clássicos do forró e músicas que marcaram sua carreira.
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Iniciativa Boticário
A ação faz parte da campanha "O São João é a Nossa Casa", promovida pelo Boticário, e celebra a maior festa popular do país.
Serviço
- Apresentação de Solange Almeida com o Boticário
- Quando: Domingo, 21 de junho
- Horário: A partir das 16h30
- Onde: Av. Sete de Setembro, n° 3855 - Barra (próximo ao Forte de Santa Maria)
- Gratuito