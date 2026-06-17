Sem fogão: 3 pratos típicos de São João feitos no micro-ondas

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As festas juninas são marcadas pela variedade de comidas típicas. Para quem deseja saborear as delícias dos festejos sem passar horas na cozinha, o micro-ondas pode ser um grande aliado no preparo de receitas práticas.



De pratos à base de milho e amendoim a bebidas quentes, é possível preparar receitas tradicionais de forma rápida, sem abrir mão do sabor característico do São João.

Confira 3 receitas fáceis para o São João

1. Curau de Micro-ondas

Ingredientes

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1 lata de milho (sem a água)

1 xícara de leite

1/2 xícara de açúcar e canela

Modo de preparo

Bata o milho, o leite e o açúcar no liquidificador;

Transfira para um recipiente e leve ao micro-ondas na potência 6 por 12 minutos;

Retire, mexa um pouco e continue cozinhando em intervalos de 3 em 3 minutos até que a mistura adquira uma consistência firme;

Finalize com canela e sirva quente ou gelado.

2. Pipoca de Micro-ondas (sem óleo)

Ingredientes

1/3 de xícara de milho de pipoca

Sal

Modo de preparo

Coloque o milho e o sal dentro de um saco de papel e feche-o bem;

Leve ao micro-ondas por cerca de 4 minutos;

obs: a pipoca estará pronta quando houver um intervalo de aproximadamente 4 segundos entre um estouro e outro.

3. Milho Verde Cozido

Ingredientes

Milho verde

Papel toalha

Água

Sal

Margarina a gosto

Modo de preparo

Coloque o milho em um prato e embrulhe-o bem com papel toalha molhado;

Deixe cozinhar no micro-ondas por 5 minutos;

Tenha cuidado ao retirar; você pode adicionar margarina e uma pitada de sal para finalizar.

Veja vídeo: