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HOME > GASTRONOMIA

RECEITAS JUNINAS

Sem fogão: 3 pratos típicos de São João feitos no micro-ondas

Receitas facilitam os preparativos para os festejos juninos

Agatha Victoria Reis
Por
São João da Coffeetown
São João da Coffeetown - Foto: Maria Romano / Divulgação

As festas juninas são marcadas pela variedade de comidas típicas. Para quem deseja saborear as delícias dos festejos sem passar horas na cozinha, o micro-ondas pode ser um grande aliado no preparo de receitas práticas.

De pratos à base de milho e amendoim a bebidas quentes, é possível preparar receitas tradicionais de forma rápida, sem abrir mão do sabor característico do São João.

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Confira 3 receitas fáceis para o São João

1. Curau de Micro-ondas

Ingredientes

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  • 1 lata de milho (sem a água)
  • 1 xícara de leite
  • 1/2 xícara de açúcar e canela

Modo de preparo

  • Bata o milho, o leite e o açúcar no liquidificador;
  • Transfira para um recipiente e leve ao micro-ondas na potência 6 por 12 minutos;
  • Retire, mexa um pouco e continue cozinhando em intervalos de 3 em 3 minutos até que a mistura adquira uma consistência firme;
  • Finalize com canela e sirva quente ou gelado.

2. Pipoca de Micro-ondas (sem óleo)

Ingredientes

  • 1/3 de xícara de milho de pipoca
  • Sal

Modo de preparo

  • Coloque o milho e o sal dentro de um saco de papel e feche-o bem;
  • Leve ao micro-ondas por cerca de 4 minutos;

obs: a pipoca estará pronta quando houver um intervalo de aproximadamente 4 segundos entre um estouro e outro.

3. Milho Verde Cozido

Ingredientes

  • Milho verde
  • Papel toalha
  • Água
  • Sal
  • Margarina a gosto

Modo de preparo

  • Coloque o milho em um prato e embrulhe-o bem com papel toalha molhado;
  • Deixe cozinhar no micro-ondas por 5 minutos;
  • Tenha cuidado ao retirar; você pode adicionar margarina e uma pitada de sal para finalizar.

Veja vídeo:

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Tags

gastronomia São João

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