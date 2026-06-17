RECEITAS JUNINAS
Sem fogão: 3 pratos típicos de São João feitos no micro-ondas
Receitas facilitam os preparativos para os festejos juninos
As festas juninas são marcadas pela variedade de comidas típicas. Para quem deseja saborear as delícias dos festejos sem passar horas na cozinha, o micro-ondas pode ser um grande aliado no preparo de receitas práticas.
De pratos à base de milho e amendoim a bebidas quentes, é possível preparar receitas tradicionais de forma rápida, sem abrir mão do sabor característico do São João.
Leia Também:
Confira 3 receitas fáceis para o São João
1. Curau de Micro-ondas
Ingredientes
- 1 lata de milho (sem a água)
- 1 xícara de leite
- 1/2 xícara de açúcar e canela
Modo de preparo
- Bata o milho, o leite e o açúcar no liquidificador;
- Transfira para um recipiente e leve ao micro-ondas na potência 6 por 12 minutos;
- Retire, mexa um pouco e continue cozinhando em intervalos de 3 em 3 minutos até que a mistura adquira uma consistência firme;
- Finalize com canela e sirva quente ou gelado.
2. Pipoca de Micro-ondas (sem óleo)
Ingredientes
- 1/3 de xícara de milho de pipoca
- Sal
Modo de preparo
- Coloque o milho e o sal dentro de um saco de papel e feche-o bem;
- Leve ao micro-ondas por cerca de 4 minutos;
obs: a pipoca estará pronta quando houver um intervalo de aproximadamente 4 segundos entre um estouro e outro.
3. Milho Verde Cozido
Ingredientes
- Milho verde
- Papel toalha
- Água
- Sal
- Margarina a gosto
Modo de preparo
- Coloque o milho em um prato e embrulhe-o bem com papel toalha molhado;
- Deixe cozinhar no micro-ondas por 5 minutos;
- Tenha cuidado ao retirar; você pode adicionar margarina e uma pitada de sal para finalizar.
Veja vídeo: