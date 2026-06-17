Veja a lista de horários com pistas livres para viajar mais rápido no São João

A expectativa para curtir o São João no interior e no litoral já movimenta os baianos, mas quem vai de carro precisa de planejamento para não transformar a viagem em dor de cabeça. Entre os dias 19 e 25 de junho, as rodovias do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e BA-099 (Litoral Norte/Estrada do Coco) devem receber mais de 740 mil veículos.

Veja como fugir das intermináveis filas nos pedágios e do trânsito lento neste guia prático de sobrevivência na estrada.

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Os dias com maior risco de trânsito intenso

Se você puder escolher quando viajar, preste atenção aos dias de pico. Segundo a concessionária Austra Vias, o sistema BA-093, grande rota para os destinos juninos do interior, espera um aumento de 15,7% no fluxo em relação ao ano passado.

Ida para a festa: A sexta-feira, 19, será o dia mais complicado, com mais de 108 mil veículos apenas na BA-093 e 28 mil na BA-099. O sábado, 20, também terá tráfego intenso ao longo de todo o dia.

A sexta-feira, 19, será o dia mais complicado, com mais de 108 mil veículos apenas na BA-093 e 28 mil na BA-099. O sábado, 20, também terá tráfego intenso ao longo de todo o dia. Retorno para casa: O volume volta a subir na quarta-feira, 24, Dia de São João, e atinge o pico na quinta-feira, 25, data em que a maioria das pessoas retorna às atividades normais.

O guia de horários para viajar na BA-093 sem estresse

Se você vai utilizar as rodovias da Bahia Norte (Sistema BA-093), a concessionária mapeou as "janelas de tempo" com menor fluxo de veículos. Programe o seu alarme para pegar a estrada nestes horários e garantir uma viagem mais rápida.

Sexta-feira (19/06) - Viaje até as 5h da manhã ou deixe para sair após as 21h.

Viaje até as 5h da manhã ou deixe para sair após as 21h. Sábado (20/06) - O ideal é sair de madrugada (até as 4h) ou apenas durante a noite, a partir das 20h.

O ideal é sair de madrugada (até as 4h) ou apenas durante a noite, a partir das 20h. Domingo (21/06) - Fluxo tranquilo até as 7h da manhã ou depois das 18h.

Fluxo tranquilo até as 7h da manhã ou depois das 18h. Segunda-feira (22/06) - Viaje até as 10h da manhã ou a partir das 20h.

Viaje até as 10h da manhã ou a partir das 20h. Terça-feira (23/06) - Melhores horários até as 7h da manhã, na janela das 10h às 16h, ou após as 18h.

Melhores horários até as 7h da manhã, na janela das 10h às 16h, ou após as 18h. Quarta-feira (24/06) - Retorno tranquilo até as 7h da manhã, entre 12h e 16h, ou a partir das 18h.

Retorno tranquilo até as 7h da manhã, entre 12h e 16h, ou a partir das 18h. Quinta-feira (25/06) - Para quem volta no último dia, pegue a estrada até as 6h da manhã ou deixe para viajar após as 19h.

Para quem volta no último dia, pegue a estrada até as 6h da manhã ou deixe para viajar após as 19h. Litoral Norte (BA-099) - O volume de carros seguirá o padrão normal de feriados prolongados e finais de semana movimentados, sem janelas específicas de baixa drástica.

Dicas para passar rápido pelo pedágio

Esquecer o dinheiro trocado é um dos maiores causadores de lentidão. Para agilizar a passagem nas cabines, as concessionárias oferecem alternativas rápidas.

PedágioPay - Um aplicativo (ou site) onde você cadastra seus veículos e paga a tarifa de forma 100% digital, sem mensalidade e sem precisar abrir a carteira na cabine.

Um aplicativo (ou site) onde você cadastra seus veículos e paga a tarifa de forma 100% digital, sem mensalidade e sem precisar abrir a carteira na cabine. Pagamento por aproximação - As cabines manuais aceitam cartões de crédito e débito com tecnologia contactless.

As cabines manuais aceitam cartões de crédito e débito com tecnologia contactless. Pistas automáticas - Veículos com TAGs ativas passam direto, sem a necessidade de parar.

Telefones úteis para salvar no celular agora

Antes de dar a partida, certifique-se de que a revisão do carro está em dia (pneus, freios e óleo). Caso ocorra qualquer imprevisto mecânico ou emergência, as concessionárias oferecem serviços gratuitos de guincho, carro-pipa e atendimento médico 24 horas.

Anote os contatos de emergência

Sistema BA-093 (Bahia Norte) - 0800 600 0093

0800 600 0093 Litoral Norte (BA-099) - 0800 071 3233 (cobertura até o km 54, no acesso à Praia do Forte)

BR-324 terá fiscalização com drones e multa pesada

A Operação São João 2026 da Polícia Rodoviária Federal acontece entre os dias 19 e 25 de junho nas estradas baianas. Com foco em reduzir a violência no trânsito e garantir a fluidez, o esquema especial terá atenção redobrada na BR-324, o principal corredor de escoamento de Salvador para os grandes polos forrozeiros do interior.

A expectativa da corporação é de um aumento expressivo de veículos em rotas estratégicas como as BRs 324, 101, 116 e 242. A BR-324, no entanto, vai liderar o volume absoluto de tráfego.

Sendo a principal ligação entre a capital e o interior, a rodovia costuma apresentar pontos de lentidão severa e congestionamentos próximos aos centros urbanos. Para dimensionar o desafio, no feriado do ano passado, a via registrou a circulação de mais de 266 mil carros apenas durante o período da operação.

Os dias com maior risco de trânsito intenso

Para os motoristas que desejam fugir dos longos congestionamentos na ida e na volta da festa, o planejamento da viagem é a principal recomendação. Diferente das rodovias pedagiadas que possuem janelas de horário específicas, a PRF orienta os motoristas com base nos dias de pico extremo, quando o fluxo supera em muito a média diária de 48,7 mil veículos.

Sexta-feira (19) e a saída para a festa - É o dia de pico na saída para o feriadão, com tráfego muito pesado logo nas primeiras horas. Em 2025, o aumento de fluxo em um cenário similar chegou a quase 28% acima da média do mês.

Sábado (20) e a reta final da ida - O movimento intenso em direção ao interior continua constante, exigindo paciência redobrada dos motoristas ao longo de todo o dia para evitar sinistros.

Quinta-feira (25) e o retorno para casa - É o momento mais crítico da volta para Salvador. No ano passado, o retorno do feriado registrou um salto de mais de 35% no volume de veículos na rodovia. O ideal é evitar os horários de pico comercial durante a tarde e o início da noite.

Operação especial

A grande inovação da fiscalização em 2026 será o uso de tecnologia aérea na BR-324. Pela primeira vez nos festejos juninos, policiais capacitados vão monitorar trechos urbanos e de grande movimentação pelo alto. As aeronaves transmitirão imagens em tempo real, permitindo que as equipes em solo abordem imediatamente os infratores.

O alvo principal das câmeras será identificar o uso do celular ao volante, motociclistas sem capacete, a falta de cinto de segurança e o trânsito irregular pelo acostamento.

Com a rodovia engarrafada, muitos tentam escapar pelas laterais. A PRF reforça que transitar pelo acostamento é infração gravíssima. Quem for flagrado pelos drones pagará multa de R$ 880,41 e receberá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O espaço deve permanecer totalmente livre para a circulação de ambulâncias e viaturas de socorro.