GUIA DE TRÂNSITO
Veja a lista de horários com pistas livres para viajar mais rápido no São João
Saiba como não transformar a sua viagem em um pesadelo
A expectativa para curtir o São João no interior e no litoral já movimenta os baianos, mas quem vai de carro precisa de planejamento para não transformar a viagem em dor de cabeça. Entre os dias 19 e 25 de junho, as rodovias do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e BA-099 (Litoral Norte/Estrada do Coco) devem receber mais de 740 mil veículos.
Veja como fugir das intermináveis filas nos pedágios e do trânsito lento neste guia prático de sobrevivência na estrada.
Os dias com maior risco de trânsito intenso
Se você puder escolher quando viajar, preste atenção aos dias de pico. Segundo a concessionária Austra Vias, o sistema BA-093, grande rota para os destinos juninos do interior, espera um aumento de 15,7% no fluxo em relação ao ano passado.
- Ida para a festa: A sexta-feira, 19, será o dia mais complicado, com mais de 108 mil veículos apenas na BA-093 e 28 mil na BA-099. O sábado, 20, também terá tráfego intenso ao longo de todo o dia.
- Retorno para casa: O volume volta a subir na quarta-feira, 24, Dia de São João, e atinge o pico na quinta-feira, 25, data em que a maioria das pessoas retorna às atividades normais.
O guia de horários para viajar na BA-093 sem estresse
Se você vai utilizar as rodovias da Bahia Norte (Sistema BA-093), a concessionária mapeou as "janelas de tempo" com menor fluxo de veículos. Programe o seu alarme para pegar a estrada nestes horários e garantir uma viagem mais rápida.
- Sexta-feira (19/06) - Viaje até as 5h da manhã ou deixe para sair após as 21h.
- Sábado (20/06) - O ideal é sair de madrugada (até as 4h) ou apenas durante a noite, a partir das 20h.
- Domingo (21/06) - Fluxo tranquilo até as 7h da manhã ou depois das 18h.
- Segunda-feira (22/06) - Viaje até as 10h da manhã ou a partir das 20h.
- Terça-feira (23/06) - Melhores horários até as 7h da manhã, na janela das 10h às 16h, ou após as 18h.
- Quarta-feira (24/06) - Retorno tranquilo até as 7h da manhã, entre 12h e 16h, ou a partir das 18h.
- Quinta-feira (25/06) - Para quem volta no último dia, pegue a estrada até as 6h da manhã ou deixe para viajar após as 19h.
- Litoral Norte (BA-099) - O volume de carros seguirá o padrão normal de feriados prolongados e finais de semana movimentados, sem janelas específicas de baixa drástica.
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Dicas para passar rápido pelo pedágio
Esquecer o dinheiro trocado é um dos maiores causadores de lentidão. Para agilizar a passagem nas cabines, as concessionárias oferecem alternativas rápidas.
- PedágioPay - Um aplicativo (ou site) onde você cadastra seus veículos e paga a tarifa de forma 100% digital, sem mensalidade e sem precisar abrir a carteira na cabine.
- Pagamento por aproximação - As cabines manuais aceitam cartões de crédito e débito com tecnologia contactless.
- Pistas automáticas - Veículos com TAGs ativas passam direto, sem a necessidade de parar.
Telefones úteis para salvar no celular agora
Antes de dar a partida, certifique-se de que a revisão do carro está em dia (pneus, freios e óleo). Caso ocorra qualquer imprevisto mecânico ou emergência, as concessionárias oferecem serviços gratuitos de guincho, carro-pipa e atendimento médico 24 horas.
Anote os contatos de emergência
- Sistema BA-093 (Bahia Norte) - 0800 600 0093
- Litoral Norte (BA-099) - 0800 071 3233 (cobertura até o km 54, no acesso à Praia do Forte)
BR-324 terá fiscalização com drones e multa pesada
A Operação São João 2026 da Polícia Rodoviária Federal acontece entre os dias 19 e 25 de junho nas estradas baianas. Com foco em reduzir a violência no trânsito e garantir a fluidez, o esquema especial terá atenção redobrada na BR-324, o principal corredor de escoamento de Salvador para os grandes polos forrozeiros do interior.
A expectativa da corporação é de um aumento expressivo de veículos em rotas estratégicas como as BRs 324, 101, 116 e 242. A BR-324, no entanto, vai liderar o volume absoluto de tráfego.
Sendo a principal ligação entre a capital e o interior, a rodovia costuma apresentar pontos de lentidão severa e congestionamentos próximos aos centros urbanos. Para dimensionar o desafio, no feriado do ano passado, a via registrou a circulação de mais de 266 mil carros apenas durante o período da operação.
Os dias com maior risco de trânsito intenso
Para os motoristas que desejam fugir dos longos congestionamentos na ida e na volta da festa, o planejamento da viagem é a principal recomendação. Diferente das rodovias pedagiadas que possuem janelas de horário específicas, a PRF orienta os motoristas com base nos dias de pico extremo, quando o fluxo supera em muito a média diária de 48,7 mil veículos.
Sexta-feira (19) e a saída para a festa - É o dia de pico na saída para o feriadão, com tráfego muito pesado logo nas primeiras horas. Em 2025, o aumento de fluxo em um cenário similar chegou a quase 28% acima da média do mês.
Sábado (20) e a reta final da ida - O movimento intenso em direção ao interior continua constante, exigindo paciência redobrada dos motoristas ao longo de todo o dia para evitar sinistros.
Quinta-feira (25) e o retorno para casa - É o momento mais crítico da volta para Salvador. No ano passado, o retorno do feriado registrou um salto de mais de 35% no volume de veículos na rodovia. O ideal é evitar os horários de pico comercial durante a tarde e o início da noite.
Operação especial
A grande inovação da fiscalização em 2026 será o uso de tecnologia aérea na BR-324. Pela primeira vez nos festejos juninos, policiais capacitados vão monitorar trechos urbanos e de grande movimentação pelo alto. As aeronaves transmitirão imagens em tempo real, permitindo que as equipes em solo abordem imediatamente os infratores.
O alvo principal das câmeras será identificar o uso do celular ao volante, motociclistas sem capacete, a falta de cinto de segurança e o trânsito irregular pelo acostamento.
Com a rodovia engarrafada, muitos tentam escapar pelas laterais. A PRF reforça que transitar pelo acostamento é infração gravíssima. Quem for flagrado pelos drones pagará multa de R$ 880,41 e receberá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O espaço deve permanecer totalmente livre para a circulação de ambulâncias e viaturas de socorro.