São João da Bahia soma R$ 615 milhões e acordo de cachês poupa R$ 21 mi

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A contratação de artistas para o São João da Bahia tornou-se alvo de intensos debates institucionais devido à escalada dos preços dos cachês. A discussão ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira, 16, durante a entrega dos Selos de Transparência a gestores municipais e estaduais que inseriram os dados de suas contratações de 2026 no Painel de Transparência dos Festejos Juninos.

O evento ocorreu no auditório da sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

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Até o momento, 410 municípios baianos registraram suas informações no sistema. De acordo com o balanço do Painel, o volume de recursos públicos empenhados no estado já soma:

R$ 615 milhões de recursos públicos;

4.393 apresentações;

2.115 artistas.

Apenas sete municípios baianos ainda não repassaram os dados fiscais.



Em entrevista ao portal A TARDE, o promotor de Justiça Pablo Almeida informou que o órgão técnico já acionou formalmente as administrações omissas. “O Ministério Público entrou em contato com esses sete municípios para que declarem se realizarão ou não os festejos e, em caso positivo, apresentem imediatamente os dados contratuais”, explicou.

Promotor de Justiça, Pablo Almeida - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Inflação dos cachês motivou auditoria do Ministério Público

O promotor revelou que a fiscalização integrada foi motivada pelo aumento exponencial e generalizado nos valores cobrados pelas atrações artísticas, configurando um cenário de risco ao equilíbrio fiscal das prefeituras.

“Identificamos que não era um problema isolado de uma única cidade, mas sim uma prática sistêmica. Em 2025, o painel consolidou gastos de R$ 701 milhões.

Este ano, a União dos Municípios da Bahia (UPB) procurou o Ministério Público relatando que os escritórios dos artistas estavam apresentando preços entre 30%, 40% e até 100% superiores aos do ano passado”, destacou Pablo Almeida.

O representante do MP-BA rebateu críticas de que o órgão estaria tentando tabelar o mercado cultural ou interferir na precificação privada das atrações, reforçando que o papel da instituição restringe-se a auditar e questionar a razoabilidade dos gastos públicos em relação às receitas de cada município.

Acordo de moderação e artistas que aderiram à redução

Diante das recomendações e das mesas de mediação instauradas pelo Ministério Público, foi estabelecido um pacto de readequação de valores. Mais de 50 artistas e escritórios de agenciamento aceitaram repactuar seus contratos comerciais.

Essa rodada de negociações resultou em uma economia direta superior a R$ 21 milhões. Os abatimentos pactuados impactam diretamente 620 contratos distribuídos por mais de 200 municípios baianos, garantindo a sustentabilidade financeira local sem inviabilizar o calendário cultural das cidades.

Entre os principais nomes e bandas que formalizaram o termo de compromisso de redução de custos com o Ministério Público estão: