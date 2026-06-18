Este é o pior erro que você pode cometer antes de sair para o São João

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O São João é um dos períodos mais aguardados do ano pelos nordestinos. Entre shows, quadrilhas, viagens para o interior e horas de dança nos arraiais, milhares de pessoas se preparam para uma verdadeira maratona de festejos que, muitas vezes, atravessa a madrugada.



Mas, enquanto a preocupação costuma estar voltada para o figurino, a programação das festas e até o transporte, um detalhe importante acaba ficando em segundo plano: a alimentação.

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Escolhas feitas antes mesmo de sair de casa podem influenciar diretamente na disposição, na hidratação e até na capacidade de aproveitar a noite sem desconfortos.

Em meio a mesas repletas de milho, amendoim, bolos, licores e outras delícias típicas da época, especialistas alertam que o excesso e a falta de planejamento alimentar podem transformar a diversão em episódios de mal-estar, indisposição e problemas gastrointestinais.

Para ajudar os forrozeiros a enfrentarem a temporada junina sem abrir mão da saúde, a nutricionista Camila Rodrigues revelou, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, quais alimentos devem fazer parte de um verdadeiro "kit sobrevivência" para o São João, os lanches mais indicados para levar às festas e os principais erros que devem ser evitados durante os festejos.

Nunca saia para o São João em jejum

Segundo Camila Rodrigues, o primeiro passo para aproveitar os festejos sem passar mal começa antes mesmo de chegar ao arraial.

"A primeira orientação é: nunca sair para as festas em jejum. O ideal é fazer uma refeição leve, composta de carboidrato e proteína, que vai garantir energia e saciedade sem gerar sensação de estômago pesado", afirmou.

A recomendação é especialmente importante para quem pretende passar muitas horas fora de casa ou consumir bebidas alcoólicas durante a programação.

Além de ajudar a manter a disposição, uma refeição equilibrada contribui para evitar exageros ao longo da noite.

O que comer antes de sair para o forró

A especialista recomenda combinar alimentos que forneçam energia e promovam saciedade sem causar desconforto digestivo.

Cuscuz com ovos

Cuscuz com ovos - Foto: Reprodução

Tradicional na mesa dos baianos, o cuscuz com ovos reúne carboidratos e proteínas em uma refeição simples e nutritiva. A combinação ajuda a fornecer energia para enfrentar horas de festa e dança.



Tapioca recheada com queijo coalho ou frango desfiado

Tapioca de frango desfiado - Foto: Reprodução

Outra opção prática é a tapioca acompanhada de uma fonte de proteína. O alimento é leve e pode contribuir para uma digestão mais confortável antes dos festejos.



Sanduíche natural

Sanduíche natural - Foto: Magnific

Fácil de preparar e transportar, o sanduíche natural pode ser uma alternativa para quem precisa fazer uma refeição rápida antes de sair de casa.



Milho cozido com ovo ou queijo coalho

Milho cozido - Foto: Magnific

Símbolo do período junino, o milho também pode fazer parte da refeição pré-festa quando combinado com proteínas como ovo ou queijo coalho.

Lanches práticos para levar para o São João

Para quem pretende passar horas nos arraiais ou viajar para curtir os festejos em outras cidades, a nutricionista recomenda montar um verdadeiro kit de sobrevivência.

"O kit sobrevivência é realmente a cara do baiano forrozeiro e para esses o ideal é levar alimentos que resistam ao calor, opções como mix de castanhas, barrinha de proteína, frutas desidratadas e banana passa", explicou. Entre as opções recomendadas pela especialista estão:

Mix de castanhas

Mix de castanhas - Foto: Magnific

Prático e fácil de transportar, ajuda a fornecer energia ao longo do dia e resiste bem às altas temperaturas.



Barrinha de proteína

Barrinha de proteína - Foto: Magnific

Pode ser uma alternativa rápida para evitar longos períodos sem alimentação durante a programação.



Frutas desidratadas

Frutas desidratadas - Foto: Magnific

São fáceis de carregar e podem ajudar a complementar a ingestão de energia durante a festa.



Banana passa

Banana passa - Foto: Magnific

Além da praticidade, é uma opção que suporta o calor e pode ser consumida em qualquer momento da programação.

Pé de moleque ou paçoca

Pé de moleque - Foto: Magnific

Clássicos das festas juninas, o pé de moleque e a paçoca podem ser opções para um lanche rápido durante a programação, principalmente por serem práticos de transportar e não exigirem refrigeração. Feitos à base de amendoim, eles fornecem energia e podem ajudar a afastar a fome entre uma refeição e outra.



Hidratação também faz parte do kit do forrozeiro

Além da alimentação, a hidratação merece atenção especial durante os festejos, principalmente para quem pretende consumir bebidas alcoólicas.

"Uma estratégia simples é alternar a cada dose de bebida alcoólica um copo de água, mantenha sempre uma garrafinha de água disponível. A água de coco também é uma boa opção para repor hidratação", orientou Camila.

A recomendação ajuda a reduzir os efeitos da desidratação e contribui para manter a disposição durante a maratona de forró.

O que evitar durante a maratona do São João

Embora os alimentos típicos sejam uma das marcas da festa, a nutricionista alerta para alguns comportamentos que podem prejudicar a experiência.

"O ideal é evitar consumir todos os alimentos típicos de uma vez só, como se fosse o fim do mundo, principalmente antes de alguma festa", afirmou a nutricionista.

Entre os principais cuidados estão:

Evitar alimentos gordurosos como: salgados fritos, cachorro-quente;

Sair de casa em jejum;

Consumir muitos alimentos típicos em uma única refeição;

Exagerar em comidas muito gordurosas antes da festa;

Consumir bebidas alcoólicas sem se alimentar;

Passar muitas horas sem comer;

Exagerar no consumo de álcool.

Se comprar petiscos na festa, prefira:

Milho;

Amendoim;

Pamonha;

Bolo simples.

A especialista ressalta que o equilíbrio é a melhor estratégia para aproveitar os festejos sem abrir mão dos sabores tradicionais da época.



Quem tem problemas gastrointestinais precisa de atenção redobrada

Para pessoas que convivem com gastrite, refluxo ou outros problemas digestivos, os cuidados devem ser ainda maiores.

"Para quem tem problemas gastrointestinais, o recomendado é evitar consumo de álcool em jejum, excesso de alimentos ricos em gordura e bebidas alcoólicas, fracionar as refeições e identificar aqueles que causam desconforto para reduzir o consumo", explicou.

Segundo a nutricionista, observar os sinais do próprio organismo e evitar excessos pode ser fundamental para aproveitar a programação junina com mais conforto e segurança.

Em meio a uma das épocas mais aguardadas do ano, montar um kit simples com alimentos adequados, manter a hidratação em dia e fazer escolhas equilibradas pode ser o segredo para chegar ao fim da festa com a mesma disposição do primeiro arrasta-pé.