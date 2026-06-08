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RECORDE NACIONAL

Município do Nordeste bate recorde de maior bolo de milho do Brasil

A cidade também ganhou o título de maior quadrilha junina do país

Franciely Gomes
Por
O bolo é provado por boa parte da população
O bolo é provado por boa parte da população - Foto: Reprodução | Guia da cozinha

Campina Grande bateu recordes nacionais nesta segunda-feira, 8. O município da Paraíba, estado do Nordeste do país, conquistou os títulos de maior bolo de milho e maior quadrilha junina do Brasil.

Os recordes anteriores estavam com a própria cidade, que lidera a disputa pela 12ª vez consecutiva. A contagem oficial é feita anualmente pelo Instituto Ranking Brasil, durante os festejos juninos da cidade, chamados de ‘O Maior São João do Mundo’.

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De acordo com dados divulgados pelo instituto, o maior bolo de milho do país mediu 50,53 metros e pesou 705,9 quilos. Já a maior quadrilha contou com 2.638 pessoas ao todo, reunidas em 1.319 pares.

Em 2025, o bolo de milho conquistou as medidas de 49,41 metros e peso de 692,14 quilos. Enquanto a quadrilha recebeu 2.606 participantes, que permaneceram dentro do Parque do Povo até o final da contagem.

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Tags

campina grande gastronomia São João

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