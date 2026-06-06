RECEITA
Caldo de pinto: aprenda fazer essa receita ideal para os dias frios
Receita é um clássico mineiro e mistura mandioca e peito de frango
Caldo é sempre uma boa pedida para os dias de frio, mas para quem gosta de inovar e ir além das receitas mais conhecidas, como canja ou o verde, uma boa alternativa é o curioso caldo de pinto.
A receita é um clássico mineiro e mistura mandioca, peito de frango, milho verde, azeitona e outros ingredientes que ajudam a esquentar um pouco em tempos de temperaturas mais baixas.
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Como preparar:
Ingredientes
- 1 kg de mandioca (aipim) descascada e cortada
- 3 peitos de frango sem osso
- 1 lata de milho verde
- 1 vidro pequeno de azeitonas
- Salsa e cebolinha
- Pimentão
- Cebola
- Cheiro-verde
- 2 tabletes de caldo de galinha
- Sal e alho a gosto
Modo de preparo
Cozinhe a mandioca na panela de pressão durante 10 minutos. Em uma panela, refogue o frango com todos os temperos. Em seguida, adicione água e corante, deixando cozinhar. Não deixe o caldo seque totalmente, pois ele será aproveitado depois. Quando o frango estiver cozido, desfie-o e reserve.
Utilize o caldo restante do cozimento do frango para bater a mandioca cozida no liquidificador até obter um creme consistente. Caso fique muito espesso, acrescente um pouco da água do cozimento da mandioca.
Transfira esse creme para uma panela grande e funda e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente para evitar que grude no fundo.
Depois, adicione o frango desfiado, o milho-verde escorrido, as azeitonas picadas e o cheiro-verde já cortado.
Experimente e ajuste os temperos, adicionando mais sal se achar necessário. Se desejar, adicione também uma pitada de pimenta-do-reino.
Deixe levantar fervura e sirva bem quente, finalizando com salsinha salpicada por cima.