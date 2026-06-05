ALERTA VERMELHO! Chuva de até 200 mm tem data para chegar ao Brasil

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Uma mudança nas condições atmosféricas deve provocar um aumento expressivo das chuvas em várias regiões do Brasil nos próximos dias. Segundo previsões da Meteored, o período entre 8 e 15 de junho será marcado por precipitações mais intensas no Centro-Norte do país, com acumulados que podem alcançar até 200 milímetros em algumas localidades.

O cenário é impulsionado pela atuação da Oscilação de Madden-Julian (OMJ), fenômeno climático que influencia a formação de tempestades em áreas tropicais e pode alterar significativamente os padrões de chuva.

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O que está por trás da mudança no tempo?

A OMJ se desenvolve sobre o Oeste do Oceano Índico e avança gradualmente em direção ao Pacífico tropical até alcançar o continente americano. Quando chega à região, o fenômeno favorece o aumento da instabilidade atmosférica e contribui para a formação de áreas de chuva.

Desta vez, a expectativa é que sua influência resulte em volumes de precipitação acima da média em diferentes partes do território nacional.

Chuva intensa deve atingir várias regiões



De acordo com a previsão, a atuação da OMJ será reforçada pela formação de um ciclone na altura da Região Sul do Brasil. Esse sistema deve intensificar o transporte de umidade pelo país e favorecer a formação de um rio atmosférico entre a Amazônia e o Sudeste.

A combinação desses fenômenos tende a estimular a ocorrência de tempestades e elevar os acumulados de chuva, principalmente em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Nessas regiões, os volumes podem ultrapassar a marca dos 100 milímetros ao longo do período analisado.

Norte deve registrar os maiores acumulados

Os maiores volumes de chuva, no entanto, são esperados para a região Norte do país. Segundo a Meteored, os acumulados podem atingir até 200 milímetros em determinadas áreas.

Amazonas, Roraima e Amapá aparecem entre os estados com maior potencial para registrar precipitações intensas nos próximos dias. A previsão coloca essas localidades em atenção diante da possibilidade de chuvas volumosas e persistentes ao longo da próxima semana.

Com a atuação simultânea dos sistemas atmosféricos, especialistas apontam para uma semana de forte instabilidade climática em diferentes partes do Brasil.