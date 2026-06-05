Homem invade condomínio e mulher evita estupro aplicando mata-leão

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Um homem invadiu a casa de uma nutricionista em um condomínio em Barueri, na Grande São Paulo, e tentou estuprá-la enquanto dormia, foi imobilizá-lo com um mata-leão após cerca de 13 minutos de confronto físico.

O suspeito, Wellington de Oliveira Santos, entrou no condomínio sem autorização na manhã de 23 de maio. Imagens do sistema de monitoramento mostram que ele aproveitou a saída de um morador para acessar o prédio e, em seguida, seguiu até o apartamento de Jessica Soares, de 35 anos.

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Depois do ocorrido, Jessica deixou o imóvel, passou a receber acompanhamento psicológico e relata dificuldades para dormir sem o auxílio de medicamentos. “Tem hora que é medo, tem hora que é ódio, tem hora que é força. Mas eu sei que briguei para sobreviver”, afirmou.

Wellington de Oliveira Santos foi preso em flagrante por tentativa de estupro.



As gravações de segurança registraram Wellington entrando no condomínio às 8h22. Segundo a nutricionista, o acesso ao local era feito por reconhecimento facial. Mesmo assim, o homem passou pela catraca de segurança e subiu no elevador até o 18º andar, onde a vítima morava.

Ainda na cama, a nutricionista disse que percebeu a presença de alguém dentro da residência. Segundo ela, o invasor se aproximou imediatamente e tentou dominá-la.

“Ele botou a mão na boca, mandando calar a boca e fez a menção de que tava armado. Ele veio para cima de mim, e eu levantei da cama. Comecei a gritar, perguntando quem ele era. Imagina, eu estava acordando com um homem que eu nunca vi na minha vida.”

A vítima atribui sua reação à experiência adquirida ao longo dos anos em modalidades como boxe, muay thai, jiu-jítsu e defesa pessoal.

“Ele subiu em cima de mim e eu fiquei tentando tirar ele. Fiz uma elevação do quadril com muita força e consegui jogá-lo do outro lado da cama. Saí meio que de quatro, tentando pegar o celular que estava no criado-mudo do mesmo lado.”

Mesmo diante da violência, ela conseguiu reagir. Em determinado momento, prendeu o homem com as pernas e aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”. Ainda assim, o suspeito continuou insistindo na agressão sexual.

Com as forças se esgotando após longos minutos de resistência, Jessica tomou uma decisão desesperada: fingiu que deixaria de lutar.

“Eu já estava exausta. Pensei que o pior ia acontecer”, contou.