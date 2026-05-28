Crochê, tricô e nada de telas: 5 hobbies de vovós que viraram tendência entre os jovens

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Em uma rotina marcada pelo excesso de telas, estímulos rápidos e pressão constante por produtividade, jovens têm buscado formas mais simples e desaceleradas de ocupar o tempo livre. O resultado é o crescimento de hobbies antes associados principalmente à terceira idade.



O fenômeno ganhou força especialmente nas redes sociais, onde vídeos ensinando atividades manuais e rotinas mais tranquilas passaram a viralizar.

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Apenas no TikTok, hashtags como #CrochetTok ultrapassam bilhões de visualizações, enquanto conteúdos ligados a jardinagem, quebra-cabeças e bordado acumulam milhões de interações.

Influenciadores que ensinam crochê e tricô também cresceram junto com a tendência. A criadora de conteúdo Marie Castro, por exemplo, soma mais de 300 mil seguidores compartilhando tutoriais e peças artesanais, enquanto a influenciadora Veridiana Yamazoe ultrapassou 12 milhões de curtidas com vídeos de crochê.

A tendência também está ligada ao bem-estar emocional. Em vez de consumir conteúdos rápidos o tempo inteiro, muitos jovens passaram a procurar atividades que exigem concentração, repetição e presença no momento.

Dados do mercado global mostram a força desse movimento. O setor de artesanato ultrapassou 1 trilhão de dólares em 2024, enquanto segmentos como crochê e tricô seguem em crescimento constante em diferentes países.

Além disso, estudos recentes apontam benefícios dessas atividades para a saúde mental. Uma pesquisa publicada no British Journal of Occupational Therapy revelou que pessoas que praticam tricô frequentemente relatam sensação de calma, melhora do humor e redução do estresse.

Segundo especialistas, atividades repetitivas e criativas ajudam a estimular a atenção plena, funcionando como uma espécie de pausa mental em meio à rotina acelerada. Em um cenário de aumento do burnout e da ansiedade, hobbies simples passaram a representar mais do que apenas um passatempo.

5 hobbies ‘de vó’ que estão bombando entre jovens

Crochê

Crochê é um dos hobbies que viralizaram entre os jovens - Foto: Magnific | Ilustrativa

O crochê se tornou um dos hobbies mais populares entre jovens nos últimos anos. Nas redes sociais, influenciadores compartilham tutoriais ensinando desde peças básicas até roupas, bolsas e acessórios personalizados.



Além da estética artesanal, a prática ganhou espaço por estimular criatividade e concentração. Muitos jovens também passaram a transformar o hobby em renda extra com vendas online.

Quebra-cabeça

Montar quebra-cabeças é um dos hobbies que viralizaram entre os jovens - Foto: Magnific | Ilustrativa

Antes associado principalmente ao público mais velho, o quebra-cabeça voltou a viralizar como alternativa de lazer offline. Vídeos mostrando montagens gigantes e desafios complexos acumulam milhões de visualizações nas redes.

Bordado

Bordado é um dos hobbies que viralizaram entre os jovens - Foto: Magnific | Ilustrativa

O bordado também ganhou espaço entre conteúdos de autocuidado e rotina tranquila. Jovens passaram a compartilhar peças decorativas, roupas customizadas e artes feitas à mão.



Além de estimular criatividade, o hobby exige foco e repetição, características associadas ao relaxamento mental e à diminuição da ansiedade.

Jardinagem

Jardinagem é um dos hobbies que viralizaram entre os jovens - Foto: Magnific | Ilustrativa

Cuidar de plantas passou a integrar a rotina de muitos jovens. Vídeos sobre cultivo, decoração com plantas e organização de pequenos jardins cresceram nas redes sociais.

Sudoku e caça-palavras

Sudoku é um dos hobbies que viralizaram entre os jovens - Foto: Magnific | Ilustrativa

Jogos de lógica como sudoku e caça-palavras voltaram a fazer sucesso entre jovens que buscam atividades mais tranquilas e menos aceleradas do que as redes sociais.



Além de funcionarem como distração, esses passatempos são apontados como ferramentas para melhorar foco, memória e concentração, ocupando o espaço antes dominado pelo consumo automático de vídeos curtos.