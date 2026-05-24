Vinagre e bicarbonato podem estar destruindo seu eletrodoméstico; entenda

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A combinação de bicarbonato de sódio com vinagre tornou-se uma solução popular para a limpeza doméstica, sendo frequentemente utilizada para desentupir pias, remover manchas e eliminar gordura, pode ser um vilão quando se trata da limpeza de máquinas de lavar roupa.

Segundo o engenheiro químico Diego Fernández, a mistura não é recomendada para a higienização de máquinas de lavar roupa e o problema estaria na reação química centralç dos dois.

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Por que a mistura perde a eficiência?

Quando o bicarbonato (uma base) e o vinagre (um ácido) são misturados, eles se neutralizam mutuamente, reduzindo drasticamente o poder de limpeza que cada um teria se fosse utilizado separadamente.

Embora a efervescência e a espuma criadas deem a falsa impressão de uma higienização profunda, o efeito prático é limitado.

Além disso, o bicarbonato sozinho é incapaz de remover o acúmulo de calcário e os resíduos de sabão que se incrustam no aparelho ao longo do tempo.

Por sua vez, o vinagre até ajuda a eliminar odores e depósitos minerais, mas exige grandes volumes para ser realmente resolutivo. Fernández explica que seriam necessários cerca de dois litros de vinagre industrial ou quatro litros de vinagre de cozinha para uma limpeza eficaz.

O agravante é que o uso frequente e excessivo do produto pode ressecar e danificar componentes internos da máquina, especialmente as mangueiras e as borrachas de vedação.

Ácido cítrico é a alternativa recomendada

Como alternativa viável, o engenheiro recomenda o uso de ácido cítrico para a manutenção do eletrodoméstico. Por possuir uma acidez mais concentrada que a do vinagre, o composto consegue dissolver resíduos de detergente, gordura corporal e incrustações minerais de forma muito mais eficiente.

Outro benefício é que, se utilizado na dosagem correta, o ácido cítrico é menos agressivo às peças internas do aparelho.

A orientação é adicionar cerca de quatro colheres de sopa do produto em pó diretamente no tambor da máquina e iniciar um ciclo longo de lavagem — ou acionar o programa específico de limpeza, caso o modelo possua essa função.

Frequência ideal de higienização

O especialista indica que essa limpeza química mais profunda deve ser realizada a cada três ou quatro meses. O hábito ajuda a prolongar a vida útil do equipamento e melhora o desempenho das lavagens, evitando odores desagradáveis e manchas nas roupas.

Além disso, rotinas simples de conservação ajudam a preservar o aparelho:

Deixar a porta aberta após o término de cada lavagem para evitar a proliferação de mofo e umidade;

Evitar o excesso de sabão e amaciante durante os ciclos;

Limpar regularmente a gaveta dispensadora de produtos;

Higienizar periodicamente as borrachas e os canais de vedação da porta;

Secar as peças removíveis (como filtros de fiapos) antes de recolocá-las.

O perigo do excesso de sabão

O engenheiro químico alerta ainda que utilizar mais detergente do que o recomendado pelo fabricante não deixa as roupas mais limpas.

O excesso de insumos favorece o acúmulo de detritos no interior da máquina, o que provoca mau cheiro, formação de lodo nas tubulações e compromete a eficiência do enxágue. Com o tempo, essa saturação afeta o funcionamento mecânico do equipamento, elevando os custos com manutenção corretiva.