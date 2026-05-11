Irritabilidade e ansiedade: o rastro do uso excessivo de celulares entre crianças

Uma cena que se tornou comum nos últimos anos é a de crianças e adolescentes imersos em telas de celulares. A mais recente pesquisa da AtlasIntel revela que pais estão percebendo mudanças de comportamento nos filhos, e atribuem isso ao uso constante das telas.



De acordo com a pesquisa, o uso excessivo de telas gera dois resultados principais: mudanças de comportamento dos filhos e preocupações a mais para os pais. Situações negativas que geram mais estresse às duas partes envolvidas.



A percepção de danos à saúde mental é alta entre as pessoas que responderam à pesquisa. As mudanças de comportamento mais percebidas pelos responsáveis são a irritabilidade (46,2%), seguida pela ansiedade (44,5%) e alterações no sono (40,3%).

Além disso, 13,5% dos pais ouvidos pela Atlas já buscaram ajuda profissional, sendo o psicólogo, 81,5%, o recurso mais procurado.

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Mudança de comportamento

A maioria dos pais ouvidos pela pesquisa aponta que notaram uma mudança comportamental do filho que usa excessivamente o celular. Em ordem de maior ocorrência para a menor ficam:

Irritabilidade; Ansiedade; Alterações no sono; Dificuldade de concentração; Isolamento social; Queda no desempenho escolar; Comportamentos depressivos.

Preocupações

Cada vez mais, casos de abusos e golpes digitais são mostrados na mídia, gerando um senso de preocupação a mais nos pais ou responsáveis de crianças ou adolescentes com acesso a celulares. Entre as principais preocupações ficam o vício às telas e a exposição a conteúdos inadequados.

Veja os principais temores dos pais:

Vício ou dependência das telas; Exposição a conteúdos inadequados; Prejuízos cognitivos; Impactos na saúde mental; Problemas sociais.

Cuidados de mãe

O portal A TARDE conversou com Bárbara de Souza, mãe de Esther Moreira, de 5 anos de idade, que contou as percepções que tem quando a filha passa muito tempo na frente de tela.



"Já percebi que quando minha filha fica muito tempo na tela ela fica mais irritada", contou Bárbara.



Até por conta dessa situação, Bárbara explicou que tem um acordo com Esther. "Durante a semana deixamos ela assistir a alguns desenhos infantis. Mas jogos no tablet e canais de YouTube que ela gosta só nos finais de semana", contou a mãe.



Bárbara também contou que sempre fica atenta ao que a filha está fazendo ao utilizar o celular ou tablet, e repreendem caso não gostem de algum conteúdo que está sendo visto.



"Fico sempre atenta ao que ela está fazendo. Não permitimos o uso de fone e ficamos por perto para prestar atenção no que ela está fazendo, ouvindo. Sempre eu ou o pai estamos por perto. E quando é algo que não gostamos, conversamos sobre o por que não é tão legal e ela entende."

Opinião da especialista

Já a psicóloga Cristiane Lenzi citou quais são as principais complicações geradas pelo uso acentuado de celulares por crianças e adolescentes.

"Nós percebemos um impacto no sono, na qualidade do sono, na quantidade do sono, mais irritação, maior suscetibilidade às frustrações e menos resiliência, isolamento social e exposição a conteúdos impróprios."

Ela também comentou sobre todo processo de introdução das telas às crianças.

"Até 2 anos deve-se evitar as telas e entre 2 e 5 anos limitar o conteúdo a aproximadamente uma hora por dia", diz Cristiane.