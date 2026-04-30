AtlasIntel mostra que apoio ao fim da escala 6x1 atravessa classes sociais

Siga o A TARDE no Google

A mais nova rodada da pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 30, sobre temas que impactam na vida dos brasileiros, aponta que a maioria é favorável ao fim da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos para ter apenas um de descanso.



O levantamento mostra não apenas a tendência geral da opinião pública, mas também revela como diferentes grupos sociais enxergam a possível mudança de jornada.

Maioria apoia o fim da escala 6x1

No cenário geral, 55,7% dos entrevistados se dizem favoráveis à extinção da jornada, enquanto 39,5% são contrários e 4,8% não souberam opinar. O dado indica um apoio consolidado à proposta, ainda que exista uma parcela significativa de resistência.



O respaldo à mudança aparece em praticamente todos os recortes demográficos, com destaque para jovens, pessoas com maior nível de escolaridade e determinados perfis ideológicos.

Tudo sobre Atlasatarde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem mais apoia e quem resiste

A pesquisa detalha como a opinião varia entre diferentes grupos:

Gênero: homens (56,8%) e mulheres (54,5%) apresentam maioria favorável

Idade: jovens de 16 a 24 anos lideram o apoio (67,9%), seguidos por outras faixas etárias, todas com maioria absoluta, exceto o grupo de 45 a 59 anos, que registra apoio relativo (49,4%)

Escolaridade: quem tem ensino superior (64,2%) e médio (56%) apoia; já pessoas com ensino fundamental são majoritariamente contra (53,4%)

Renda: há apoio em quase todas as faixas, com exceção de quem ganha entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, onde 55,8% são contrários

Religião: ateus e agnósticos (80,7%) e pessoas sem religião (65,6%) lideram o apoio; católicos (48,9%) e evangélicos (49%) mostram divisão

Região: Sul (67,6%) e Centro-Oeste (62,6%) registram maior apoio; Sudeste aparece tecnicamente dividido (49,9%)

A divisão mais acentuada aparece no campo político

Eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva apoiam amplamente o fim da escala (85,6%), enquanto entre apoiadores de Jair Bolsonaro há forte rejeição (70,1%).

Impactos: mais qualidade de vida, dúvidas na economia

Quando questionados sobre os efeitos da mudança, os entrevistados demonstram otimismo em relação ao cotidiano do trabalhador:

63% acreditam que a qualidade de vida vai melhorar

acreditam que a qualidade de vida vai melhorar 55% dizem que a produtividade deve aumentar

Por outro lado, surgem incertezas em relação à economia:

47% acham que a inflação pode subir

acham que a inflação pode subir 42% acreditam que o lucro das empresas pode cair

acreditam que o lucro das empresas pode cair 44% veem risco de aumento do trabalho informal

veem risco de aumento do trabalho informal 43% dizem que o desemprego não deve ser afetado

Os dados mostram um contraste claro: enquanto os benefícios humanos são amplamente reconhecidos, os impactos macroeconômicos ainda geram dúvidas.

O que é a escala 6x1?

Prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a escala 6x1 organiza a jornada em seis dias consecutivos de trabalho seguidos por um dia de descanso semanal remunerado.

Esse modelo é comum em setores que não podem parar, como comércio, indústria, saúde e serviços essenciais. Hospitais, supermercados e fábricas, por exemplo, utilizam essa escala para manter funcionamento contínuo.

Apesar de garantir o descanso semanal, críticos apontam que o formato pode ser desgastante, especialmente em atividades com alta carga física ou emocional.

Profissões mais afetadas

A escala 6x1 está presente em diversas áreas, principalmente nas que exigem operação constante:

Comércio: vendedores, caixas, atendentes

vendedores, caixas, atendentes Indústria: operários e técnicos

operários e técnicos Saúde: médicos, enfermeiros e técnicos

médicos, enfermeiros e técnicos Serviços: vigilantes, porteiros e limpeza

vigilantes, porteiros e limpeza Hotelaria e gastronomia: garçons, cozinheiros e recepcionistas

Proposta avança no Congresso

O debate ganhou força após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do Brasil aprovar a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

O texto foi relatado pelo deputado Paulo Azi e aprovado por unanimidade em votação simbólica. Nesta etapa, os parlamentares analisaram apenas se a proposta atende aos critérios constitucionais.

O que pode mudar

Entre os pontos em discussão no Congresso estão:

Redução da jornada semanal de 44 para 40 horas

Transição gradual para adaptação das empresas

Possível adoção da escala 5x2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso)

Quando passa a valer?

A proposta ainda está longe de entrar em vigor. Após a CCJ, o texto segue para uma comissão especial e depois precisa ser aprovado em dois turnos no plenário da Câmara, com pelo menos 308 votos favoráveis.

Na sequência, ainda passa pelo Senado. Só após aprovação final e promulgação é que a mudança começa a valer. A expectativa é que a votação na Câmara ocorra até o fim de maio, mas ainda não há data definida para implementação.

AtlasIntel/Latam Pulse

O levantamento AtlasIntel/Latam Pulse entrevistou, por Recrutamento Digital Aleatório (RDR), 5.008 pessoas, entre os dias 22 e 27 de abril. A margem de erro é de +-1 (um ponto percentual) para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.