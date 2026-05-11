Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam

Imóvel do jogador em Santos reúne luxo, tecnologia e espaços exclusivos

Iarla Queiroz
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
Mansão de R$ 50 milhões de Neymar - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A mansão de Neymar Jr. avaliada em cerca de R$ 50 milhões tem chamado atenção pelo tamanho e pelos detalhes luxuosos espalhados pelos ambientes. Localizada no Morro Santa Terezinha, em Santos, a residência possui 2,8 mil metros quadrados e reúne espaços voltados para conforto, lazer e tecnologia.

O jogador abriu as portas da propriedade e revelou áreas que vão além do padrão comum até mesmo entre imóveis de alto padrão da Baixada Santista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Compra foi fechada em apenas dez dias

A aquisição da mansão aconteceu em fevereiro de 2025, pouco tempo depois do retorno do atacante ao Santos. O negócio chamou atenção pela rapidez: segundo informações divulgadas, a compra foi concluída em apenas dez dias.

O imóvel surgiu da união de três casas integradas em um único terreno. O pagamento foi realizado à vista.

A propriedade foi construída em 2021 pelo empresário Luiz Moura e, inicialmente, não estava disponível para venda. Ainda assim, a proposta apresentada pela equipe de Neymar acabou sendo aceita, inclusive com parte da negociação acontecendo por videochamadas enquanto o atleta estava em Orlando.

Leia Também:

Saiba como é a mansão gigante de Didi, à venda por R$ 20 milhões
Outro herdeiro? Suposta amante de Neymar está grávida pela terceira vez
Famosos desafiam Anvisa e mantêm uso de produtos Ypê com bactéria
Virginia quebra o silêncio sobre rumores de término com Vini Jr.

Mansão possui dez suítes e adega climatizada

A estrutura interna da residência impressiona pela quantidade de ambientes. Ao todo, a mansão possui dez quartos, todos com suíte, além de três lavabos distribuídos pelos andares.

No pavimento inferior ficam três dormitórios, cozinha, três salas e uma adega climatizada voltada para recepção e convivência.

Já na parte superior, o imóvel conta com cozinha integrada, escritórios, sala de cinema e outros quartos.

Outro espaço que chama atenção é a garagem, que comporta mais de 20 carros e abriga parte da coleção de veículos de luxo do jogador.

Quarto gamer e piscina viram destaque

Entre os ambientes mais comentados da casa está um quarto exclusivo para games, equipado com simuladores de corrida e iluminação personalizada em LED.

A mansão também possui academia completa, brinquedoteca, spa e uma piscina de borda infinita.

Além disso, a sala de cinema da residência tem capacidade para oito pessoas e reforça a proposta de transformar a casa em um espaço de entretenimento privado.

/ 9
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam
  • Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam

Parede com camisas autografadas chama atenção

Outro detalhe que repercutiu entre os fãs foi uma parede decorada com camisas autografadas por grandes nomes do futebol.

O espaço reúne itens assinados por atletas como Pelé, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Com os detalhes luxuosos e a estrutura ampla, a mansão se tornou uma das propriedades mais comentadas envolvendo o nome de Neymar nas redes sociais nos últimos meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Mansão de R$ 50 milhões de Neymar
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x