Disney em casa? Neymar abre mansão de R$ 50 milhões e detalhes impressionam

Siga o A TARDE no Google

A mansão de Neymar Jr. avaliada em cerca de R$ 50 milhões tem chamado atenção pelo tamanho e pelos detalhes luxuosos espalhados pelos ambientes. Localizada no Morro Santa Terezinha, em Santos, a residência possui 2,8 mil metros quadrados e reúne espaços voltados para conforto, lazer e tecnologia.

O jogador abriu as portas da propriedade e revelou áreas que vão além do padrão comum até mesmo entre imóveis de alto padrão da Baixada Santista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Compra foi fechada em apenas dez dias

A aquisição da mansão aconteceu em fevereiro de 2025, pouco tempo depois do retorno do atacante ao Santos. O negócio chamou atenção pela rapidez: segundo informações divulgadas, a compra foi concluída em apenas dez dias.

O imóvel surgiu da união de três casas integradas em um único terreno. O pagamento foi realizado à vista.

A propriedade foi construída em 2021 pelo empresário Luiz Moura e, inicialmente, não estava disponível para venda. Ainda assim, a proposta apresentada pela equipe de Neymar acabou sendo aceita, inclusive com parte da negociação acontecendo por videochamadas enquanto o atleta estava em Orlando.

Mansão possui dez suítes e adega climatizada



A estrutura interna da residência impressiona pela quantidade de ambientes. Ao todo, a mansão possui dez quartos, todos com suíte, além de três lavabos distribuídos pelos andares.

No pavimento inferior ficam três dormitórios, cozinha, três salas e uma adega climatizada voltada para recepção e convivência.

Já na parte superior, o imóvel conta com cozinha integrada, escritórios, sala de cinema e outros quartos.

Outro espaço que chama atenção é a garagem, que comporta mais de 20 carros e abriga parte da coleção de veículos de luxo do jogador.

Neymar mostrando a garagem da casa dele, que tem várias motos.



Ele diz que as motos VIERAM COM A CASA.



pic.twitter.com/BV1McO7hfW — DataFut (@DataFutebol) May 11, 2026

Quarto gamer e piscina viram destaque

Entre os ambientes mais comentados da casa está um quarto exclusivo para games, equipado com simuladores de corrida e iluminação personalizada em LED.

A mansão também possui academia completa, brinquedoteca, spa e uma piscina de borda infinita.

Além disso, a sala de cinema da residência tem capacidade para oito pessoas e reforça a proposta de transformar a casa em um espaço de entretenimento privado.

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA / 9















/ 9















/ 9 . .

Parede com camisas autografadas chama atenção

Outro detalhe que repercutiu entre os fãs foi uma parede decorada com camisas autografadas por grandes nomes do futebol.

O espaço reúne itens assinados por atletas como Pelé, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Com os detalhes luxuosos e a estrutura ampla, a mansão se tornou uma das propriedades mais comentadas envolvendo o nome de Neymar nas redes sociais nos últimos meses.