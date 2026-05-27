Mulheres da Geração Z preferem homens mais velhos; entenda

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Estabilidade emocional, maturidade e segurança financeira aparecem entre os fatores que aproximam mulheres da Geração Z de homens mais velhos, os conhecidos como Millenials.

Segundo pesquisa do site de relacionamento “MeuPatrocínio”, cerca de 79% das mulheres da Geração Z, de 18 e 29 anos, preferem se relacionar com homens das gerações X e Y, da faixa de 35 e 40 anos, do que com homens da sua própria geração.

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Por que mulheres da Geração Z preferem os Millennials?

De acordo com o levantamento, o que motiva essa preferência entre as mulheres da geração Z é a gentileza, a segurança emocional e a estabilidade financeira. Os fatores foram divididos nas seguintes porcentagens:

26% relatam que o maior benefício de se relacionar com um homem mais velho é a gentileza do parceiro;

22% das entrevistadas, esse modelo de relacionamento proporciona, antes de tudo, segurança emocional;

15%, o benefício mais importante é a estabilidade financeira.

13% dos votos, vem a educação;

9%, o status social

Para o especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do site “MeuPatrocínio”, Caio Bittencourt, as mulheres dessa geração possuem uma mudança no comportamento afetivo.

“Essa geração tem mais consciência e preocupação com a saúde mental e também com a responsabilidade emocional, optando por um modelo de relacionamento mais prático e descomplicado, como a hipergamia, ou estilo de vida Sugar, por ser uma escolha que valoriza a leveza”, afirmou.

“Hipergamia”

O movimento de preferência por homens mais velhos e estáveis, já tem nome: a hipergamia, prática associada ao relacionamento Sugar.

Dados da pesquisa realizada este ano em parceria com o Instituto QualiBest revelam que 24% das jovens entre 18 e 29 anos, possuem interesse em novos tipos de relacionamento que ainda não tenham vivenciado, entre elas está a hipergamia.