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Entenda truque com folha de louro no celular que está fazendo sucesso

Simpatia inusitada viralizou nas redes sociais nos últimos dias

Franciely Gomes
Por
As folhas de louro tem sido usadas para atrair mais prosperidade
As folhas de louro tem sido usadas para atrair mais prosperidade - Foto: Ilustrativa | Magnific

Perfis do TikTok e Instagram foram tomados por uma dica inusitada nos últimos dias. Internautas passaram a colocar uma folha de louro dentro da capinha dos celulares, como forma de atrair prosperidade, proteção e foco nas metas pessoais.

De acordo com os adeptos do truque, a escolha de usar smartphone como amuleto se dá pela inserção do aparelho na rotina diária, já que ele concentra as interações de trabalho e oportunidades financeiras, como um ímã de boas vibrações.

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@petriatarot Não é sobre a folha de louro. É sobre o que você está ativando todos os dias sem perceber. O seu celular está sempre na sua mão, é onde a tua atenção fica e onde a tua energia circula. Então me diz, por que você continua usando isso de forma aleatória? O louro não está aí por acaso. Ele simboliza prosperidade, abertura de caminhos e vitória. Não é superstição, é intenção repetida. Quando você coloca a folha ali, você cria um ponto de direção. E isso muda como você pensa, decide e se posiciona. Como fazer: Coloca uma folha de louro seca dentro da capa do celular, deixa ela visível ou bem encaixada atrás. Segura por alguns segundos e define uma intenção clara. Sem dúvida. Agora presta atenção nisso. Não é sobre colocar e esquecer. É sobre lembrar, toda vez que pegar no celular, do que você decidiu ativar. É isso que cria movimento. Decreto: Eu ativo prosperidade com clareza, eu sustento, eu recebo, eu expando. #louro #celular #capa ♬ original sound - just a gorgeous girl 🌺

A recomendação é utilizar uma folha inteiramente seca e em bom estado. Ela deve ser trocada periodicamente, sempre que perder a cor ou se quebrar, como forma de renovar os pedidos e evitar que a folha suje ou danifique o aparelho celular.

Truque antigo

Apesar de ter viralizado recentemente, a simpatia da folha de louro já era realizada pelos mais velhos. De acordo com registros históricos, as coroas de louro eram utilizadas na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma.

Seu uso era comum para homenagear atletas, poetas e generais vitoriosos da época, como forma de atrair mais prosperidade e vitórias durante as constantes batalhas e guerras contra povos inimigos.

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Tags

Comportamento prosperidade simpatia

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