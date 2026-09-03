Entenda truque com folha de louro no celular que está fazendo sucesso

Perfis do TikTok e Instagram foram tomados por uma dica inusitada nos últimos dias. Internautas passaram a colocar uma folha de louro dentro da capinha dos celulares, como forma de atrair prosperidade, proteção e foco nas metas pessoais.

De acordo com os adeptos do truque, a escolha de usar smartphone como amuleto se dá pela inserção do aparelho na rotina diária, já que ele concentra as interações de trabalho e oportunidades financeiras, como um ímã de boas vibrações.

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#celular #capa ♬ original sound - just a gorgeous girl 🌺 @petriatarot Não é sobre a folha de louro. É sobre o que você está ativando todos os dias sem perceber. O seu celular está sempre na sua mão, é onde a tua atenção fica e onde a tua energia circula. Então me diz, por que você continua usando isso de forma aleatória? O louro não está aí por acaso. Ele simboliza prosperidade, abertura de caminhos e vitória. Não é superstição, é intenção repetida. Quando você coloca a folha ali, você cria um ponto de direção. E isso muda como você pensa, decide e se posiciona. Como fazer: Coloca uma folha de louro seca dentro da capa do celular, deixa ela visível ou bem encaixada atrás. Segura por alguns segundos e define uma intenção clara. Sem dúvida. Agora presta atenção nisso. Não é sobre colocar e esquecer. É sobre lembrar, toda vez que pegar no celular, do que você decidiu ativar. É isso que cria movimento. Decreto: Eu ativo prosperidade com clareza, eu sustento, eu recebo, eu expando. #louro

A recomendação é utilizar uma folha inteiramente seca e em bom estado. Ela deve ser trocada periodicamente, sempre que perder a cor ou se quebrar, como forma de renovar os pedidos e evitar que a folha suje ou danifique o aparelho celular.

Truque antigo

Apesar de ter viralizado recentemente, a simpatia da folha de louro já era realizada pelos mais velhos. De acordo com registros históricos, as coroas de louro eram utilizadas na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma.

Seu uso era comum para homenagear atletas, poetas e generais vitoriosos da época, como forma de atrair mais prosperidade e vitórias durante as constantes batalhas e guerras contra povos inimigos.