Fim do caderno: nova tendência vira opção para volta às aulas

Com a proximidade do início das aulas nas instituições de ensino, inovações tecnológicas começam a surgir para auxiliar os estudantes. Prometendo substituir o caderno de papel, a JandaIA surge como a mais nova alternativa para os alunos.

A JandaIA é uma nova linha de cadernos integrada à inteligência artificial e oferece opções personalizadas de capas, incluindo edições temáticas, como Harry Potter.

Como funciona?

O aplicativo é simples, mas eficaz. A tecnologia transforma anotações comuns em ferramentas digitais completas. Por meio de um QR Code, impresso no caderno do estudante, é possível escanear a página com o aplicativo, que realiza a leitura e a transcrição do material.

Com a transcrição, o conteúdo deixa de ser apenas texto e passa a funcionar como um material didático, atuando como um tutor disponível 24 horas por dia.

Caso o aluno tenha dificuldade em compreender o assunto, a inteligência artificial explica o conteúdo de forma dinâmica, oferecendo resumos e mapas mentais com apenas um toque no celular.

Além disso, o aplicativo auxilia na correção de atividades, atribuindo notas, fazendo comentários e apontando pontos de melhoria. A ferramenta permite que o aluno pratique e evolua tanto dentro quanto fora da sala de aula.