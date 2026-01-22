Menu
COMPORTAMENTO
Fim do caderno: nova tendência vira opção para volta às aulas

Inovação promete auxiliar no dia a dia dos estudantes

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/01/2026 - 18:52 h
O início das voltas às aulas está próximo
O início das voltas às aulas está próximo

Com a proximidade do início das aulas nas instituições de ensino, inovações tecnológicas começam a surgir para auxiliar os estudantes. Prometendo substituir o caderno de papel, a JandaIA surge como a mais nova alternativa para os alunos.

A JandaIA é uma nova linha de cadernos integrada à inteligência artificial e oferece opções personalizadas de capas, incluindo edições temáticas, como Harry Potter.

Como funciona?

O aplicativo é simples, mas eficaz. A tecnologia transforma anotações comuns em ferramentas digitais completas. Por meio de um QR Code, impresso no caderno do estudante, é possível escanear a página com o aplicativo, que realiza a leitura e a transcrição do material.

Com a transcrição, o conteúdo deixa de ser apenas texto e passa a funcionar como um material didático, atuando como um tutor disponível 24 horas por dia.

Caso o aluno tenha dificuldade em compreender o assunto, a inteligência artificial explica o conteúdo de forma dinâmica, oferecendo resumos e mapas mentais com apenas um toque no celular.

Além disso, o aplicativo auxilia na correção de atividades, atribuindo notas, fazendo comentários e apontando pontos de melhoria. A ferramenta permite que o aluno pratique e evolua tanto dentro quanto fora da sala de aula.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jeferson de Oliveira Tecnologia (@jefdicastech)

Tags:

aulas escola Inteligêcnia artificial

Ver todas

x