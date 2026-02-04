Fim do varal? Método chinês para secar roupas economiza até 200 horas

Um novo método chines promete dar fim a técnicas simples - Foto: Reprodução| Freepik

Um novo método chinês promete dar fim a técnicas simples como colocar a roupa para secar no varal. Ela que leva um período de tempo como estender a roupa no varal, esperar secar e ainda dobrar, segundo especialistas faz com que você perca cerca de 200 horas.

O método que promete acabar com essa rotina, não depende do sol ou do clima e as roupas ficam perfeitas para serem utilizadas.

Conheça o truque

O método consiste em uma atitude simples: um espaço fixo de secagem dentro da residência, pondo as roupas em cabides assim que saem da máquina de lavar. As peças de roupa ficam prontas para serem postas no armário após estarem secas.

E o melhor: as roupas não ficam com mal cheiro, mesmo com muitas pessoas acreditando que sejam responsáveis. Mas na realidade, o que ajuda com o mau cheiro é a lavagem ineficiente e secagem muito lenta.

Entre os pontos positivos do método estão: não depender do sol ou da previsão do tempo; Evitar ficar montando e desmontando varal; Reduzir o tempo gasto com a lavagem diária; Diminuir a bagunça visual dentro de casa; Eliminar a etapa de dobrar roupas.

Como montar espaço dentro de casa?