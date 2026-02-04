Menu
COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTO

Fim do varal? Método chinês para secar roupas economiza até 200 horas

Nova técnica é simples e prática para o cotidiano

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/02/2026 - 18:17 h

Um novo método chines promete dar fim a técnicas simples
Um novo método chinês promete dar fim a técnicas simples como colocar a roupa para secar no varal. Ela que leva um período de tempo como estender a roupa no varal, esperar secar e ainda dobrar, segundo especialistas faz com que você perca cerca de 200 horas.

O método que promete acabar com essa rotina, não depende do sol ou do clima e as roupas ficam perfeitas para serem utilizadas.

Leia Também:

Truque com vinagre de maçã pode salvar plantas no verão
Água de girino emagrece? Entenda a tendência que viralizou no TikTok
Brasil tem 2 mil profissões afetadas por transtornos mentais; veja lista

Conheça o truque

O método consiste em uma atitude simples: um espaço fixo de secagem dentro da residência, pondo as roupas em cabides assim que saem da máquina de lavar. As peças de roupa ficam prontas para serem postas no armário após estarem secas.

E o melhor: as roupas não ficam com mal cheiro, mesmo com muitas pessoas acreditando que sejam responsáveis. Mas na realidade, o que ajuda com o mau cheiro é a lavagem ineficiente e secagem muito lenta.

Entre os pontos positivos do método estão: não depender do sol ou da previsão do tempo; Evitar ficar montando e desmontando varal; Reduzir o tempo gasto com a lavagem diária; Diminuir a bagunça visual dentro de casa; Eliminar a etapa de dobrar roupas.

Como montar espaço dentro de casa?

  • Use um varão de cortina, arara ou cabideiro.
  • Cabides suficientes para as roupas do dia.
  • Um ventilador apontado para as peças.
  • Boa circulação de ar no ambiente.

