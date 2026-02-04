Truque com vinagre de maçã pode salvar plantas no verão

O vinagre é um agente natural para as plantas - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que é necessário gastar com produtos caros para manter as plantas saudáveis durante o verão. Presente na despensa de boa parte dos brasileiros, o vinagre de maçã pode ser um grande aliado no cuidado com a natureza.

Criado através da fermentação natural das frutas, o vinagre de maçã é rico em ácido acético, o que o torna ideal para estar em contato com as plantas. O item também é considerado menos agressivo do que o vinagre tradicional de álcool.

Entretanto, é importante ressaltar que seu uso deve ser feito em pequenas escalas, diluindo uma colher de sopa de vinagre de maçã para três litros de água filtrada, garantindo a regulação da acidez e o pH.

A mistura deve ser aplicada diretamente na terra, próximo à base da planta, sempre no início da manhã ou no fim da tarde, como forma de evitar os horários em que o sol está mais quente.

Mas afinal, para que serve a mistura?

A mistura com vinagre de maçã serve para equilibrar o pH do solo durante o verão, já que muitas destas plantas domésticas e frutíferas preferem ambientes levemente ácidos, para absorver mais nutrientes.

Além de agir como um repelente natural, combatendo pragas, formigas, lesmas e pulgões, papem sem matá-los, preservando o equilíbrio natural dos insetos e funcionamento do jardim.